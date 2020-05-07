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07 Mayıs 2020, Perşembe
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Elneny kalacak

Elneny kalacak

'ın ’den kiraladığı Mohamed Elneny'nin, ekibinde gözden çıkarıldığı ve gelecek sezon da siyah-beyazlı takımda kalacağı ifade edildi.

, 'in kiralık verdiği oyuncuları istememesi nedeniyle, Elneny'in transferinde bir adım öne geçti... Sergen Yalçın'ın yeni sezonda da takımda görmek istediği isimlerden biri olan Elneny için 'den gelen haber siyah-beyazlı yönetimin elini güçlendirdi.

Sezon başında kiralanan Mısırlı futbolcunun, temsilcisinde gözden çıkarıldığı ifade edildi. Teknik direktör Arteta'nın özel bir talebi olmazsa, kiralık olarak gönderilen oyuncuların gelecek sezon da kadroda tutulmayacağı belirtildi.

Bu gelişmeden sonra Beşiktaş yönetiminin Elneny için Arsenal'e bir sezon daha kiralama teklifi sunacağı öğrenildi.

  1. 7.5.2020
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