Elneny kalacak
Beşiktaş'ın Arsenal’den kiraladığı Mohamed Elneny'nin, Ada ekibinde gözden çıkarıldığı ve gelecek sezon da siyah-beyazlı takımda kalacağı ifade edildi.
Beşiktaş, Arsenal'in kiralık verdiği oyuncuları istememesi nedeniyle, Elneny'in transferinde bir adım öne geçti... Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yeni sezonda da takımda görmek istediği isimlerden biri olan Elneny için İngiltere'den gelen haber siyah-beyazlı yönetimin elini güçlendirdi.
Sezon başında kiralanan Mısırlı futbolcunun, Ada temsilcisinde gözden çıkarıldığı ifade edildi. Teknik direktör Arteta'nın özel bir talebi olmazsa, kiralık olarak gönderilen oyuncuların gelecek sezon da kadroda tutulmayacağı belirtildi.
Bu gelişmeden sonra Beşiktaş yönetiminin Elneny için Arsenal'e bir sezon daha kiralama teklifi sunacağı öğrenildi.
- 7.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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