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19 Nisan 2020, Pazar
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'ya sürpriz teklif!

Atiba'ya sürpriz teklif!

 taraftarının sevgilisi olan 'ya sürpriz bir teklifi geldi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 37 yaşındaki oyuncuya ekibi A. bir teklif yaptı...

taraftarının sevgilisi olan 'ya sürpriz bir teklifi geldi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 37 yaşındaki oyuncuya ekibi A. bir teklif yaptı... Yeni sezon için genç bir kadro kuran Ottawa, deneyimli ismi takımın kaptanı yapmayı düşünüyor. Genç oyuncuların 37 yaşındaki tecrübeli oyuncudan çok şey öğreneceklerini düşünen Kanada ekibinin yetkilerinin bu transferi bitirmek için büyük çaba gösteriyor. Atiba ise henüz kariyeri için net bir karar vermiş değil.

  1. 19.4.2020
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