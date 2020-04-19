Atiba'ya sürpriz teklif!
Beşiktaş taraftarının sevgilisi olan Atiba'ya sürpriz bir transfer teklifi geldi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 37 yaşındaki oyuncuya Kanada ekibi A. Ottawa bir teklif yaptı...
Beşiktaş taraftarının sevgilisi olan Atiba'ya sürpriz bir transfer teklifi geldi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 37 yaşındaki oyuncuya Kanada ekibi A. Ottawa bir teklif yaptı... Yeni sezon için genç bir kadro kuran Ottawa, deneyimli ismi takımın kaptanı yapmayı düşünüyor. Genç oyuncuların 37 yaşındaki tecrübeli oyuncudan çok şey öğreneceklerini düşünen Kanada ekibinin yetkilerinin bu transferi bitirmek için büyük çaba gösteriyor. Atiba ise henüz kariyeri için net bir karar vermiş değil.
- 19.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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