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09 Nisan 2020, Perşembe
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geri dönecek!

Boateng geri dönecek!

Ara döneminde 'dan ayrılarak siyah beyazlılara kiralık transferi gerçekleşen için son karar verildi. İtalyan kaynaklarca duyurulan bilgilere göre Gana'lı yıldız, sezonun sona ermesinin ardından Fiorentina'ya dönüyor.

Ara döneminde 'dan ayrılarak siyah beyazlılara kiralık transferi gerçekleşen için son karar verildi. İtalyan kaynaklarca duyurulan bilgilere göre Gana'lı yıldız, sezonun sona ermesinin ardından Fiorentina'ya dönüyor. Haberin detaylarında, Boateng'in forması altında mükemmel bir başlangıç yaptığı ancak ilerleyen haftalarda performansının düştüğü, siyah-beyazlı yönetimin bu sebeple oyuncu ile uzun soluklu bir plan düşünmediği aktarıldı. Öte yandan Beşiktaş'ta 3 ismin daha yolcu olduğu belirtildi. 'ın; Karius, Diaby ve Rebocho ile de yola devam etmeyeceği duyuruldu.
  1. 9.4.2020
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