Enzo Roco'dan transfer sözleri! ''Başka takımda...''
Beşiktaş'ın 27 yaşındaki savunmu oyuncusu Enzo Roco'dan önemli açıklamalar geldi. Şilili futbolcu sosyal medyadan kendisiyle ilgili merak edilen sorulara cevap verdi.
TFF Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Enzo Roco, sosyal medya hesabından taraftarların sorularını yanıtladı.
Bir taraftarın, "Şili'de CD Universidad Católica hariç başka bir takımda oynar mısın?" sorusuna Roco, "Evet" yanıtını verdi, Colo Colo ve Universidad'a açık kapı bıraktı.
"Avrupa'da favori takımın kim? sorusuna Roco, "Liverpool" dedi.
Roco, "En büyük hayalin nedir?" sorusuna, "En büyük hayalim 100 yıldan fazla yaşamak" şeklinde cevat verdi. Universidad Católica'da forma giydiği dönemde en iyi oyuncu kimdi sorusuna? Roco, "En iyi oyuncu bendim" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş ile 2021 yılına kadar sözleşmesi devam eden Şilili oyuncu; bu sezon forma giydiği 12 maçta 1 gol ile oynadı.
- 06.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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