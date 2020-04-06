Enzo Roco'dan transfer sözleri! ''Başka takımda...'' - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
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'dan transfer sözleri! ''Başka takımda...''

Enzo Roco'dan transfer sözleri! ''Başka takımda...''

'ın 27 yaşındaki savunmu oyuncusu 'dan önemli açıklamalar geldi. Şilili futbolcu sosyal medyadan kendisiyle ilgili merak edilen sorulara cevap verdi.

ekiplerinden 'ın savunma oyuncusu , hesabından taraftarların sorularını yanıtladı.

Bir taraftarın, "Şili'de CD Universidad Católica hariç başka bir takımda oynar mısın?" sorusuna Roco, "Evet" yanıtını verdi, Colo Colo ve Universidad'a açık kapı bıraktı.

"Avrupa'da favori takımın kim? sorusuna Roco, "" dedi.

Roco, "En büyük hayalin nedir?" sorusuna, "En büyük hayalim 100 yıldan fazla yaşamak" şeklinde cevat verdi. Universidad Católica'da forma giydiği dönemde en iyi oyuncu kimdi sorusuna? Roco, "En iyi oyuncu bendim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile 2021 yılına kadar sözleşmesi devam eden Şilili oyuncu; bu sezon forma giydiği 12 maçta 1 gol ile oynadı.

  1. 06.04.2020
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