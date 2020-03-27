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27 Mart 2020, Cuma
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Ülkemiz güvenilir

Ülkemiz güvenilir

A Spor'a özel açıklamalarda bulunan , "Ülkesine dönmek isteyen oyuncumuz yok, seyahat etmeleri zaten sağlıklı olmaz. Ülkemizin oldukça güvenilir olduğunu anlatıyoruz. Hepsi de evlerinde çok iyi yaşıyor” dedi.

, A Spor canlı yayınına bağlanıp gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ülkesine dönmek isteyen futbolcu olmadığını belirten 47 yaşındaki teknik adam "Dünya büyük bir tehdit altında, zor günlerden geçiyoruz, ülkemizde virüse yakalanan herkese sağlık diliyorum, inşallah herkes sağlığına kavuşur. Şu an ülkesine dönmek isteyen oyuncu yok. İçinde yaşadığımız durum söz konusuyken seyahat etmeleri zaten sağlıklı olmaz. Ülkemizin oldukça güvenilir olduğunu anlatıyoruz. Hepsi evlerinde en iyi şekilde yaşıyor" şeklinde konuştu.

TELE-ANTRENMAN ABARTI
Tüm futbolculara test yapıldığını ve koronavirüs testlerinin negatif çıktığını belirten Sergen Yalçın şöyle devam etti: "Oyuncularla ilgili hiçbir bilgim yok. İki gün önce test yaptırdık, testler negatif çıktı. Testlerde problem yok. Oyunculara verdiğimiz program var. Evde bir şeyler yapıyorlar ama hiçbir zaman idmanı karşılamaz. Koronavirus yüzünden gelecek sezonu planlayamıyoruz. , çok iyi, önemli tedbirler aldı biz bunlara uymaya çalışıyoruz. Telekonferansla antrenmana gerek yok bence. Biraz abartı o. Hepsi profesyonel futbolcu bunların zaten.

BÜTÜN KONDİSYON KAYBOLUR
TFF'den resmi bir açıklama gelmediği sürece antrenmanlara başlamayı düşünmüyoruz. Kolay değil oyuncular için bu durum, bu süreler uzun süreler, 3-4 haftalık bir süre geçerse oyuncular bütün kondisyonunu kaybeder.

5-6 KİLO ALABİLİRİZ
Evde sürekli televizyon izliyorum, ne olursa izliyoruz. Vakit geçirmek kolay değil elbette. Sürekli evdesin, biz spor da yapmıyoruz. Az yemek yemeye çalışıyoruz ama evde yemeden durmak zor. Bir ay evde oturursak rahat 5-6 kilo alırız.

  1. 27.3.2020
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