Gücüne güç kattı
Kara Kartal, üst üste 2. galibiyetini alıp yükselişini sürdürdü. Sergen Yalçın’la 6 maçta 13 puan toplayan Beşiktaş, ilk 4 sıraya ‘peşinizdeyim’ mesajı verdi.
Geçen hafta zorlu deplasmanda Alanyaspor'u yenerek sükse yapan Beşiktaş, dün de düşme hattında yer alan Ankaragücü'nü devirdi: 2-1. Siyah-beyazlı takım, henüz 6'ncı dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca devre 1-0 sona erdi. İkinci 45 dakikaya iki takım da ataklarla başladı. Ankaragücü beraberlik için yüklense de Beşiktaş savunması hata yapmadı.
DERBİ MORALİ
Kartal'ı rahatlatan gol 88'de Ljajic'den gelirken, başkent ekibinde 90'da İlhan Parlak penaltıdan skoru belirledi: 2-1. Üst üste 2 maçını galip bitiren siyahbeyazlı takım, böylece teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 6. sınavında 4. zaferini elde etti. Yalçın yönetimnde birer de beraberlik ve mağlubiyet alan Kara Kartal söz kosunu süreçte toplam 13 puanı hanesine yazdırdı. Takım, G.Saray derbisi öncesi morallendi.
FÜZECİ LJAJIC
Son olarak Başakşehir maçında forma giyen Ljajic, 3 hafta sonra sahalara döndü. Sırp futbolcu, 78'de N'Koudou'nun yerine oyuna dahil olurken, 88'de attığı mükemmel golle gözlerin de pasını sildi. Burak'ın kontrol edemediği topla buluşan Ljajic, ceza sahası dışından sol ayağıyla vurup farkı 2'ye çıkardı. Golden kendisine gösterilen tepkilerine göndermede bulunan 28 yaşındaki orta saha önce kulaklarını tıkadı ardından 'konuşmayın' işareti yaptı. Ardından secdeye kapanıp golü kutladı.
- 7.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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