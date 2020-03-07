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07 Mart 2020, Cumartesi
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Gücüne güç kattı

Gücüne güç kattı

, üst üste 2. galibiyetini alıp yükselişini sürdürdü. ’la 6 maçta 13 puan toplayan , ilk 4 sıraya ‘peşinizdeyim’ mesajı verdi.

Geçen hafta zorlu deplasmanda 'u yenerek sükse yapan , dün de düşme hattında yer alan Ankaragücü'nü devirdi: 2-1. Siyah-beyazlı takım, henüz 6'ncı dakikada 'ın penaltı golüyle öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca devre 1-0 sona erdi. İkinci 45 dakikaya iki takım da ataklarla başladı. Ankaragücü beraberlik için yüklense de Beşiktaş savunması hata yapmadı.

DERBİ MORALİ

Kartal'ı rahatlatan gol 88'de Ljajic'den gelirken, başkent ekibinde 90'da İlhan Parlak penaltıdan skoru belirledi: 2-1. Üst üste 2 maçını galip bitiren siyahbeyazlı takım, böylece teknik direktörü yönetiminde çıktığı 6. sınavında 4. zaferini elde etti. Yalçın yönetimnde birer de beraberlik ve mağlubiyet alan söz kosunu süreçte toplam 13 puanı hanesine yazdırdı. Takım, G.Saray derbisi öncesi morallendi.

FÜZECİ LJAJIC

Son olarak maçında forma giyen Ljajic, 3 hafta sonra sahalara döndü. Sırp futbolcu, 78'de N'Koudou'nun yerine oyuna dahil olurken, 88'de attığı mükemmel golle gözlerin de pasını sildi. Burak'ın kontrol edemediği topla buluşan Ljajic, ceza sahası dışından sol ayağıyla vurup farkı 2'ye çıkardı. Golden kendisine gösterilen tepkilerine göndermede bulunan 28 yaşındaki orta saha önce kulaklarını tıkadı ardından 'konuşmayın' işareti yaptı. Ardından secdeye kapanıp golü kutladı.

  1. 7.3.2020
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