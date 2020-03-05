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05 Mart 2020, Perşembe
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ve 'le uzatıyor

Beşiktaş Caner Erkin ve Gökhan Gönül'le uzatıyor

yönetimi; ve ’e, yıllık 1 milyon euro + maç başı olmak üzere 1+1 senelik sözleşme önerdi.

Teknık direktör yönetimiyle tekrardan taraftar ve camia birleşimini sağlayan 'ta hareketliliği sürüyor. Yapılacak ilk iş kadrosunda yüksek maaş alan ama düşük performans alınan oyuncularla yollar ayrılacak. İç transferde fedakarlık beklenen isimlerin en başında gelen Caner ve Gökhan'ın durumları ise belli oldu. İki oyuncuya da 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık kontrat önerildiği ve anlaşma ze mininin oluşturulduğu öğrenildi. Oyuncuların bu kontratları kabul etmeleri halinde senelik 1 milyon euro + maç başı ücret ile oynayacağı da gelen bilgiler arasında. Siyah-beyazlı ekipte, kiralık olarak forma giyen Karius, Rebocho, Elneny ve Diaby ile de yollarını ayıracak. Erdal Torunoğulları'nın başında bulunduğu transfer komitesi ise hem 'da hem de 'da gurbetçi futbolcular ile temas halinde. İşletme Topluluğu'nun düzenlediği ve moderatörlüğünü muhabirimiz Serkan Yetişmişoğlu'nun yaptığı 'Kariyerinin Temelini At' panelinde konuşan üçlü, gençlere tecrübelerini aktardı.
  1. 5.3.2020
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