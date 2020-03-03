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03 Mart 2020, Salı
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Evlatlara emanet

Evlatlara emanet

Başkan , öze dönüşün attıklarını söyledi. Çebi, “Yeniden doğuşun başlangıcı olan zor günlerden geçiyoruz. ve hocalarımızı göreve getirerek cansiparane koruyacak değerli evlatlarına emanet ettik.

Başkan , öze dönüşün attıklarını söyledi. Çebi, "Yeniden doğuşun başlangıcı olan zor günlerden geçiyoruz. ve hocalarımızı göreve getirerek cansiparane koruyacak değerli evlatlarına emanet ettik. Taraftarımızdan da tohumlarını atacağımız bağış kampanyamızı yeşertmelerini bekliyoruz" dedi.
  1. 3.3.2020
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