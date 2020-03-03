Evlatlara emanet
Başkan Ahmet Nur Çebi, öze dönüşün ilk adımlarını attıklarını söyledi. Çebi, “Yeniden doğuşun başlangıcı olan zor günlerden geçiyoruz. Sergen Yalçın ve Burak Bıyıktay hocalarımızı göreve getirerek Beşiktaşımızı cansiparane koruyacak değerli evlatlarına emanet ettik.
Başkan Ahmet Nur Çebi, öze dönüşün ilk adımlarını attıklarını söyledi. Çebi, "Yeniden doğuşun başlangıcı olan zor günlerden geçiyoruz. Sergen Yalçın ve Burak Bıyıktay hocalarımızı göreve getirerek Beşiktaşımızı cansiparane koruyacak değerli evlatlarına emanet ettik. Taraftarımızdan da tohumlarını atacağımız bağış kampanyamızı yeşertmelerini bekliyoruz" dedi.
- 3.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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