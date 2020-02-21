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21 Şubat 2020, Cuma
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hazırlığı! ...

Alexander Sörloth hazırlığı! Sergen Yalçın...

Süper Lig'in 23. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanacak. , lider 'u konuk ederken, ilk büyük maçına çıkacak. Öte yandan bordo mavili takımın süper golcüsü için özel bir hazırlık planlayan Sergen Yalçın, oyuncuyu durduracak ismi buldu.

Vodofane Park'ta yarın lider karşısında olmak ya da olmamak mücadelesine çıkacak 'ta teknik heyet hücum planları kadar savunma önlemleri üzerinde de duruyor.

Hürriyet'in haberine göre , bu sezon ligde 17, toplamda da 22 kez ağları havalandıran 'u Domagoj Vida ile durduracak.

Genç çalıştırıcı, talebesinden Sörloth'a yakın oynamasını ve rakibine boş alan bırakmamasını istedi. Hırvat stoper de Beşiktaş'ın kader maçına özel olarak hazırlanıyor.

Siyah-beyazlı takım teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın getirilmesinin ardından oynadığı üç maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi alırken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Kartal, buna karşılık 5 kez fileleri havalandırdı. Bir tek kaybettiği Medipol Başakşehir maçında gol atamadı.

Sergen Yalçın'ın Başakşehir mağlubiyeti sonrası sol kanatta değişikliğe gitmeyi düşünmesi forma savaşını kızıştırdı. Trabzon maçında sol bekte Rebocho'nun görev alması beklenirken önünde ise Caner ya da N'Koudou'nun tercih edileceği öğrenildi.

  1. 21.02.2020
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