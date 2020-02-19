Beşiktaş'a derbi öncesi bir iyi bir kötü haber! N'Koudou ve Ljajic...

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve şut çalışması ile sona erdi.



Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile serum ve antibiyotik tedavisi gören Adem Ljajic katılmadı.



Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın 11:30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.



GÖÇEK İÇİN ETİK KURUL TALEBİ

Beşiktaş, Göztepe maçının hakemi Hüseyin Göçek'in kural hatası yaptığı gerekçesiyle Etik Kurul'a sevk edilmesini talep etti.



TRABZONSPOR BİLETLERİ SATIŞTA

Beşiktaş - Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı. En düşük bilet fiyatı 110, en pahalı bilet ise 875 TL.



KARTAL VE RIDVAN DERBİDE YOK

Elit U19 Ligi'nde Başakşehir ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören 2 futbolcunun kartlarının Süper Lig'de de geçerli olduğunu hatırlatan siyah-beyazlılar, Trabzon maçında 2 oyuncunun da oynayamayacağını ifade etti.