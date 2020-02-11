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11 Şubat 2020, Salı
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'ta 3 isme yeni sözleşme! 2 isme veda

Beşiktaş'ta 3 isme yeni sözleşme! 2 isme veda

'ta rüzgarı esmeye devam ediyor. 47 yaşındaki teknik adam yönetimden; Caner, Gökhan ve Atiba’nın sözleşmelerinin yenilenmesini isterken, Diaby ve Rebocho'nun kendilerine fayda sağlamayacağını iletti.

'ın ideal 11'inden Atiba, , , Loris Karius, Abdou Diaby, Mohammed Elneny ve Kevin Boateng'in yanı sıra Pedro Rebocho'nun sözleşmeleri sezon sonunda bitecek.

Bir anda ideal 11'inde 7 oyuncusunu kaybetme riskini göze almak istemeyen , yönetimle yaptığı görüşmede Gökhan, Caner ve Atiba'nın sözleşmelerinin yenilenmesini istedi.

Elneny ve Karius'un istense de bonservislerinin alınamayacağı ortamda; Rebocho ve Diaby'nin de kendilerine bir faydası olmayacağını söyledi. Boateng'in ise sözleşmesini performansıyla kendisinin alabileceğinin altını çizdi.

  1. 11.2.2020
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