Beşiktaş'ın yeni yıldızı Boateng: Ben sahada konuşurum

Beşiktaş'ın yeni transferi Boateng, herhangi sakatlık sorunun olmadığını ve oynayarak bunu göstereceğini söyledi. Boateng, Beşiktaş kulübünün youtube hesabınında yer alan röportajında fiziksel durumu ve siyah-beyazlı takımı seçme nedenleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Fiorentina'da oynamama sebebim farklıydı. Performansımla ilgili yapılan eleştirilere sahada yanıt vereceğim, herkese yüzde yüz olduğumu göstereceğim" dedi.



HEDEFLER HEP ÇOK YÜKSEK

İyi bir takıma sahip olduklarını belirten Boateng şöyle devam etti: "Geçtiğimiz beş, altı aylık süreç buradaki oyuncular açısından biraz zor geçmiş. Çünkü hedef her zaman çok yüksek. İlk üç dışında kaldığınız andan itibaren oyuncuların üzerinde bir gerginlik oluşmaya başlıyor. Ama söylediğim gibi şu kısa periyotta benim gözlemlediğim tüm oyuncular çok pozitif. Barcelona ve Milan gibi kulüplerle karşılaştırdığımda bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Beşiktaş gerçekten harika, bence çok kaliteli oyuncular var."



CUMARTESiYi iPLE ÇEKiYORUM

Cumartesi günü oynanacak maç için sabırsızlanıyorum. Sahaya çıkmak ve o atmosferi yaşamak için. Beşiktaş taraftarının ne kadar çılgın olduğunu tüm dünya biliyor. Onların benimle ilgili beklentileri çok yüksek, benim de onlardan bir beklentim var; bize destek olmaları. Onların bize vereceği enerji ile takımın performansı yukarı çıkacaktır.



HOCA BANA İNANIYOR

Sergen hoca ile iki gün önce konuşmamız oldu. Bana oynama konusunda hazır olup olmadığımı sordu. Tabii ki haftalar ilerledikçe, zaman ilerledikçe birbirimizi tanıyacağız. Ama hocanın bana şu anda söylediği en önemli şey, "Senin neler yapabileceğini biliyorum, sen elinden gelenin en iyisi yapmaya çalış. Sen, elinden gelenin en iyisini yaparsan takıma yapacağın katkı yüksek olacak" şeklindeydi.



'İKİ' SENEDİR GÖRÜSÜYORDUK

Dürüst olmak gerekirse iki yıldır Beşiktaş ile görüşüyorduk. Ben her zaman Türkiye ve Beşiktaş'ı bir öncelik olarak görüyordum ve buraya gelmeyi istiyordum. Berlin'de çevremde çok Türk arkadaşım vardı. Birlikte büyüdüğüm, pek çok Beşiktaşlı arkadaşım vardı. Ve haber çıkar çıkmaz bana mesaj attılar 'Nihayet eve gidiyorsun" dediler. Teklif geldikten sonra düşünecek bir şey yoktu. Menajerime teklifi kabul etmesini söyledim.



'BiTANEM'i ÇALSINLAR

İbrahim Tatlıses'in 'Bitanem' şarkısını çok seviyorum, çocukken onunla büyüdüm. İbrahim Tatlıses ve Ebru Gündeş çok sevdiğim sanatçılar. Arabada dinlerken o meşhur videomu paylaştım. Bana "Gol atarsan statta hangi şarkı çalsın istersin?" diye soranlara cevabım şu: İbrahim Tatlıses'ten Bitanem!

''BANA TEKME ATABİLİRSİNİZ''

Çocuklarımın geleceğini futbol ile inşa edeceğim demiştim, bu sözümü yerine getirmeye çalışıyorum. Bu nedenle bana tekme atabilirsiniz, benim canımı sıkacak şeyler söyleyebilirsiniz ama ne olursa olsun ben futbol sayesinde çocuklarım için sağlam bir gelecek inşa etmeye çalışıyorum. Kendime bu sözü verdim, tutmaya çalışıyorum.