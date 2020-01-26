Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Göztepe ve Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekip, yeni evi Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ekipte tek hedef 3 puan... Öte yandan Beşiktaş, kısa süre önce yollarını ayırdığı Abdullah Avcı sonrasında ilk maçına çıkacak. İnişli çıkışlı bir form grafiği sergileyen Kara Kartal, Göztepe gibi zor bir deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Saat 16.00'da başlayacak Göztepe - Beşiktaş karşılaşmasını hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

GÖZTEPE - Beto, Gassama, Titi, Leo, Berkan Emir, Alparslan, Soner, Mossoro, Halil, Serdar, Jerome

BEŞİKTAŞ - Karius, Gökhan, Vida, Victor Ruiz, Caner, Atiba, Necip, Diaby, Oğuzhan, N'Koudou, Burak Yılmaz

SERGEN YALÇIN GELİYOR

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen başlamak üzere... Önceki akşam teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Sergen ile prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş yönetiminin önceki akşam birebir bir görüşme yaparak el sıkıştığı Sergen'in birkaç gün içerisinde Ümraniye'ye gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. Siyah-beyazlı taraftarların, takımın başında görmeyi en çok istediği isimler arasında ilk sırada yer alan Sergen'in de bu görüşmede Beşiktaşlı yöneticilere, "Para konuşmak gereksiz, bana inanın yeter" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

TAŞIN ALTINA ELİNİ KOY

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ, Avcı ve futbolcular ile birebir görüşme yaparken, Sergen'le görüşmenin ise Erdal Torunoğulları aracılığıyla yapıldığı bildirildi. Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisinin Sergen'e, "Durumu biliyorsun, gel Beşiktaş'ın çocuğu olarak elini taşın altına koy" teklifini yaptı. Sergen'in de, "Konu Beşiktaş olunca para konuşmam, bunu herkes iyi bilir" diyerek işi uzatmadığı belirtildi. Sergen'in sezon sonuna kadar sembolik olarak '1903 TL'ye imza atması, gelecek sezon için rakamı daha sonra konuşması bekleniyor.

SONUNDA KAVUŞTUK!

Sergen Yalçın'la resmi olarak anlaşılması durumunda, yapılan bu anlaşmanın yönetim tarafından "Sonunda kavuştuk" diye duyurulacağı gelen bilgiler arasında. Sergen Yalçın, geçen yıl 13 Mayıs'ta "Beşiktaş'ın başına geçecek misiniz?" sorusuna, "Bir gün kavuşacağız" diye cevap vermişti.

KARTAL İLK GALİBİYET İÇİN!

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. Siyah-beyazlı ekip, yarın açılışı gerçekleştirilecek Gürsel Aksel Stadı'nda rakibiyle karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından, yeni bir başlangıç yapabilmek için İzmir temsilcisi karşısında galibiyet arayacak. Siyah-beyazlı ekip, teknik ve performans uzmanı Gökhan Keskin ve antrenör Şenol Fidan yönetiminde bugünkü karşılaşmaya çıkacak.

RUIZ GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Muhammed Elneny, bugünkü karşılaşmada görev alamayacak. Mısırlı oyuncunun dışında tedavilerine devam edilen Dorukhan ve Lens ile birlikte sakatlıkları bulunan Ljajic ve Rebocho da, Göztepe deplasmanına götürülmediler. Kart cezası sona eren Ruiz, Göztepe karşısında forma giyebilecek. Bu arada Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Necip Uysal, bugün de sarı kart görmeleri halinde Çaykur Rizespor maçında olmayacak.

LİDERİN 10 PUAN GERİSİNDE

Bu sezon ligde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 30 puanda bulunan Beşiktaş, lider Sivas'ın 10 puan gerisinde. Ligin ikinci yarısındaki ilk maçta rakibine mağlup olan siyah-beyazlı ekip Göztepe'yi yenerek zirveden daha da uzaklaşmamaya çalışacak.

BU SEZON 28 MAÇTA 14 MAĞLUBİYET

Abdullah Avcı döneminde bu sezon 28 resmi maça çıkan Beşiktaş, 14 kez sahadan mağlup ayrıldı. Süper Lig'de 6 defa yenilen siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde 5 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 mağlubiyet aldı.

İKİ ZORLU DEPLASMAN

Beşiktaş, üst üste iki hafta deplasmana gidiyor. Bugün Göztepe'ye konuk olacak siyahbeyazlılar, haftaya da Rize deplasmanına gidecek. Beşiktaş, bu sezon ligdeki 8 deplasman maçında 3 galibiyet alırken, 10 puan elde etti. Dış sahada 10 gol atan Kartal, kalesinde 16 gol gördü.

2020'DE HENÜZ GALİBİYETİ YOK

Beşiktaş, 2020 yılında çıktığı 3 maçta henüz galibiyet alamadı. Yılın ilk maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor ile yapan siyah-beyazlı ekip, rakibine deplasmanda 3-2 yenildi. Ligde Sivasspor'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, BB Erzurumspor ile oynadığı rövanş mücadelesini de 3-2 yitirdi.

SON 6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Beşiktaş ligde oynadığı son 6 maçta kalesini gole kapatamadı. Siyah-beyazlı ekip söz konusu 5 karşılaşmada Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, F.Bahçe, G.Birliği ve Sivasspor karşısında kalesinde toplam 11 gol gördü.

52. KARŞILAŞMA

Göztepe ile Beşiktaş, Süper Lig'de 52'nci kez karşı karşıla geliyor. Geride kalan maçlarda Göztepe 9, Beşiktaş 26 galibiyet alırken, 16 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda İzmir temsilcisi 46 gol atarken, İstanbul ekibi ise rakip fileleri 83 kez sarstı.

LUCE'YE SAĞLIK ENGELİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasından sonra arayışlar başlamış ve bu görev için en büyük aday Sergen Yalçın olarak göze çarpmıştı. Siyah-beyazlı takımda teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın sportif direktör olarak da Mircea Lucescu ismi ön plana çıkmıştı. Ancak Lucescu'nun sağlık nedenleri dolayısıyla Haziran'a kadar çalışmasının yasak olduğu belirtildi.

Lucescu'nun Sion'da yine sportif direktörlük görevine getirileceği konuşulurken, kulüp Başkanı Consantin Rumen teknik adamın Aralık'ta ameliyat olduğunu ve Haziran'a kadar çalışmasının yasaklandığını söyledi.

Sion Başkanı Consantin, "Lucescu Aralık'ta ameliyat olmak zorunda kaldı ve Ocak'ta tekrar çalışmaya başlamak istedi. Ancak doktoru bunu yasakladı. Eşi de istemedi. En erken Haziran'da çalışabilir." dedi.