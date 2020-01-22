Kariyerini Çin Süper Lig’i ekiplerinden Guangzhou Evergrande’de sürdüren Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Instagram üzerinden yapılan ve “Come to Beşiktaş” yorumu yazılan bir paylaşımın altına “İnşallah” şeklinde yorum yaptı. Yıldız futbolcunun bu ifadeleri siyah-beyazlı taraftarlar arasında heyecana neden oldu.
Çin takımlarından Guangzhou Evergrande'de forma giyen ve adı sık sık transferde Türk kulüpleriyle anılan Anderson Talisca'dan eski takımı Beşiktaş'ın taraftarlarını heyecanlandıran bir yorum geldi.
Instagram üzerinde bir kullanıcının "Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" şeklinde yorum yaptığı bir videonun altına "İnşallah" yazan Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların "Beşiktaş'a mı gelecek?" sorusunu sormasına neden oldu.
2016 ile 2018 yılları arasında Benfica'nın Beşiktaş'a kiraladığı Talisca, siyah-beyazlılarla sözleşmesinin bitmesinin ardından Çin'e transfer olmuştu. Burada dikkat çeken bir performansa imza atan Brezilyalı orta saha oyuncusu, çıktığı 45 maçta 32 gol atarken 11 de asist yapma başarısı gösterdi.
- 22.01.2020
- Güncelleme: 22.01.2020 10:14
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Talisca'dan heyecanlandıran transfer yorumu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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