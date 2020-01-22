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22 Ocak 2020, Çarşamba
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'dan heyecanlandıran yorumu!

Talisca'dan heyecanlandıran transfer yorumu!

Kariyerini Süper Lig’i ekiplerinden ’de sürdüren Brezilyalı futbolcu Anderson , üzerinden yapılan ve “Come to ” yorumu yazılan bir paylaşımın altına “İnşallah” şeklinde yorum yaptı. Yıldız futbolcunun bu ifadeleri siyah-beyazlı taraftarlar arasında heyecana neden oldu.

takımlarından 'de forma giyen ve adı sık sık transferde Türk kulüpleriyle anılan Anderson 'dan eski takımı 'ın taraftarlarını heyecanlandıran bir yorum geldi.

üzerinde bir kullanıcının "Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" şeklinde yorum yaptığı bir videonun altına "İnşallah" yazan Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların "Beşiktaş'a mı gelecek?" sorusunu sormasına neden oldu.

2016 ile 2018 yılları arasında 'nın Beşiktaş'a kiraladığı Talisca, siyah-beyazlılarla sözleşmesinin bitmesinin ardından Çin'e olmuştu. Burada dikkat çeken bir performansa imza atan Brezilyalı orta saha oyuncusu, çıktığı 45 maçta 32 gol atarken 11 de asist yapma başarısı gösterdi.


  1. 22.01.2020
  2. Güncelleme: 22.01.2020 10:14
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