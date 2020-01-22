Talisca'dan heyecanlandıran transfer yorumu!

Çin takımlarından Guangzhou Evergrande'de forma giyen ve adı sık sık transferde Türk kulüpleriyle anılan Anderson Talisca'dan eski takımı Beşiktaş'ın taraftarlarını heyecanlandıran bir yorum geldi.

Instagram üzerinde bir kullanıcının "Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" şeklinde yorum yaptığı bir videonun altına "İnşallah" yazan Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların "Beşiktaş'a mı gelecek?" sorusunu sormasına neden oldu.

2016 ile 2018 yılları arasında Benfica'nın Beşiktaş'a kiraladığı Talisca, siyah-beyazlılarla sözleşmesinin bitmesinin ardından Çin'e transfer olmuştu. Burada dikkat çeken bir performansa imza atan Brezilyalı orta saha oyuncusu, çıktığı 45 maçta 32 gol atarken 11 de asist yapma başarısı gösterdi.



