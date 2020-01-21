Teklif yapıldı! Beşiktaş'ın yeni golcüsü bedavaya geliyor - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ocak 2020, Salı
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Teklif yapıldı! Beşiktaş'ın yeni golcüsü bedavaya geliyor

Süper Lig'de son olarak evinde lider Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak taraftarını üzen Beşiktaş'ta takıma takviye yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyordu. Ara transfer döneminin bitmesine az bir süre kala atağa kalkan siyah-beyazlı kurmaylar, taraftarın heyecanla beklediği santrfor bölgesi için düğmeye bastı. Mali yönden zor günler geçiren Kara-Kartal, bonservisi elinde olan golcüye teklifini yaptı.
21 Ocak 2020 Salı 22:48 Güncelleme: 21.01.2020 23:11
Teklif yapıldı! Beşiktaş'ın yeni golcüsü bedavaya geliyor
Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitlerine uyma konusunda titiz davranan siyah-beyazlı kurmaylar, ara transfer döneminde şu ana kadar suskun bir görüntü çizdi.
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Teklif yapıldı! Beşiktaş'ın yeni golcüsü bedavaya geliyor

Şampiyonluk parolasıyla başladığı ligde 18. haftada sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta taraftar büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Şampiyonluk yolunda yara alan siyah-beyazlılarda yönetim karamsar havayı dağıtmak için harekete geçti.

Teklif yapıldı! Beşiktaş'ın yeni golcüsü bedavaya geliyor

''TRANSFER İSTEMİYORUM'' SÖZLERİ YALAN

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor maçından sonra yaptığı transfer açıklamasında, Transfer istemiyorum, kadro yeterli sözleri yalan. Benim böyle beyanlarım olmadı. Yönetimden mevki olarak talepte de bulundum, forvet bölgesine takviye istedim. Ama mevcut kadro buysa da bundan en iyi verimi almak için çalışağım'' ifadelerini kullanmıştı.

Teklif yapıldı! Beşiktaş'ın yeni golcüsü bedavaya geliyor

Beşiktaş yönetimi, de Abdullah Avcı'nın hücum bölgesine takviye isteğine mevcut şartlar doğrultusunda bir süredir çalışmalarına devam ediyordu. Siyah-beyazlılar aradığı golcüyü bedavaya buldu.

Teklif yapıldı! Beşiktaş'ın yeni golcüsü bedavaya geliyor

Beşiktaş'ın, son olarak MLS Ligi takımlarından Chicago'da forma giyen ve şu anda bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Nemanja Nikolics ile ilgilendiği yazıldı. Chicago ile sözleşmesini uzatmayan Nemanja Nikolics'i aynı zamanda Crystal Palace'ın da istediği iddia edildi.


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