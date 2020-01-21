Teklif yapıldı! Beşiktaş'ın yeni golcüsü bedavaya geliyor

''TRANSFER İSTEMİYORUM'' SÖZLERİ YALAN

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor maçından sonra yaptığı transfer açıklamasında, Transfer istemiyorum, kadro yeterli sözleri yalan. Benim böyle beyanlarım olmadı. Yönetimden mevki olarak talepte de bulundum, forvet bölgesine takviye istedim. Ama mevcut kadro buysa da bundan en iyi verimi almak için çalışağım'' ifadelerini kullanmıştı.