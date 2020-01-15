Boyd Çebi’yi kızdırdı

Beşiktaş'ın MLS'ten transfer teklifi alan oyuncusu Tyler Boyd'nun tutumu Başkan Çebi'yi kızdırdı. ABD'li oyuncuya en az 4 takımdan ciddi teklif geldiği, bu teklifleri kabul etmesi durumunda Beşiktaş'ın kasasına en az 3 milyon dolar civarında bir para gireceği bildirildi. Ancak Boyd'un bu teklifleri Avrupa'da kalmak için reddetmesi yüzünden Başkan Çebi'nin ciddi anlamda kızgın olduğu bildirildi.