Boyd Çebi’yi kızdırdı
Beşiktaş'ın MLS'ten transfer teklifi alan oyuncusu Tyler Boyd'nun tutumu Başkan Çebi'yi kızdırdı.
Beşiktaş'ın MLS'ten transfer teklifi alan oyuncusu Tyler Boyd'nun tutumu Başkan Çebi'yi kızdırdı. ABD'li oyuncuya en az 4 takımdan ciddi teklif geldiği, bu teklifleri kabul etmesi durumunda Beşiktaş'ın kasasına en az 3 milyon dolar civarında bir para gireceği bildirildi. Ancak Boyd'un bu teklifleri Avrupa'da kalmak için reddetmesi yüzünden Başkan Çebi'nin ciddi anlamda kızgın olduğu bildirildi.
- 15.1.2020
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
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misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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