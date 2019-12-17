Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında yarın deplasmanda 24 Erzincanspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ı, Erzincan’da taraftarlar meşalelerle karşıladı.
İstanbul'dan özel uçakla Erzincan'a gelen siyah-beyazlı kafileyi, siyah-beyazlı taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Havalimanında toplanan Beşiktaş taraftarları meşaleler eşliğinde futbolculara tezahürat yaparak sevgi gösterilerinde bulundu. Kendilerini karşılamaya gelen taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektiren futbolcular daha sonra havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.
Erzincan'a gelen Beşiktaş'ın kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Orkan Çınar, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Abdoulay Diaby.
Öte yandan Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'nda yarın saat 13.00'te başlayacak olan mücadeleyi hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.
- 17.12.2019
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Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
Beşiktaş’a Erzincan’da coşkulu karşılama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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