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17 Aralık 2019, Salı
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’a ’da coşkulu karşılama

Beşiktaş’a Erzincan’da coşkulu karşılama

5. Tur rövanş maçında yarın deplasmanda 24 Erzincanspor ile karşılaşacak olan ’ı, ’da taraftarlar meşalelerle karşıladı.

'dan özel uçakla 'a gelen siyah-beyazlı kafileyi, siyah-beyazlı taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Havalimanında toplanan taraftarları meşaleler eşliğinde futbolculara tezahürat yaparak sevgi gösterilerinde bulundu. Kendilerini karşılamaya gelen taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektiren futbolcular daha sonra havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.
Erzincan'a gelen Beşiktaş'ın kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, , Umut Nayir, Güven Yalçın, , Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Orkan Çınar, , Muhayer Oktay, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, , İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Abdoulay Diaby.

Öte yandan Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'nda yarın saat 13.00'te başlayacak olan mücadeleyi hakem yönetecek.

  1. 17.12.2019
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