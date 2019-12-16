Beşiktaş'ın sorunu gol sayısı

Ligdeki 15 maçlık bölümde rakip fileleri 22 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 18 gol gördü.

HÜCUMDA SON 10 SEZONUN EN KÖTÜSÜ

Siyah-beyazlı takım, 15. haftalar dikkate alındığında son 10 sezonun en kötü hücum performansına engel olamadı.

Bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 22 golde kalan Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde geride kalan 4 sezonda hücumda daha başarılı bir görüntü ortaya koymuştu. Geçen sezon 25 gol kaydeden siyah-beyazlılar, 2017-2018'de 23 gol, 2016-2017'de 27 ve 2015-2016'da 34 gol attı.

Slaven Bilic'in görev yaptığı 2014-2015'te 25 ve 2013-2014'te 28 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, Samet Aybaba'nın çalıştığı 2012-2013'te ise 15. haftaya kadar 34 gol buldu. Ligde 2011-2012'de 23 gol atan siyah-beyazlı ekip, 2010-2011'de ise fileleri 24 kez havalandırdı.

Beşiktaş, 2009-2010'un 15. haftasında ise 17 golde kaldı.

GÜNEŞ DÖNEMİNDEKİ 4 SEZONUN GERİSİNDE KALDI

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon 6 maçı bir gol atarak tamamlayabildi. Ligdeki 3 karşılaşmada rakip fileleri havalandıramayan Beşiktaş, 3 kez ikişer, iki defa üçer gol bulurken, bir karşılaşmada 4 gol attı.

Siyah-beyazlı ekip, 4 sezon görev yapan Şenol Güneş döneminde ise geçen sezonun 15 maçlık bölümündeki 8 karşılaşmayı birden fazla gol atarak tamamladı. Bir önceki sezon yine aynı performansı gösteren siyah-beyazlı ekip, 2016-2017 ve 2015-2016'nın 15 haftalık bölümündeki dokuzar karşılaşmayı iki ve fazla gol atarak geçti.

SAVUNMADA DA SON 7 SEZONUN EN KÖTÜSÜ

Beşiktaş, savunmada da son 7 sezonun en kötü performansını göstermekten kurtulamadı. Siyah-beyazlı takım, Medipol Başakşehir'in başındaki başarılı savunma futboluyla dikkati çeken Avcı yönetiminde bu sezon kalesinde 18 gol gördü.

Geçen sezonki 15. haftada 17 yiyen Beşiktaş, 2017-2018'de rakip takımların 10 golüne engel olamazken, 2016-2017'de 13 gol yedi. 2015-2016'da 15. haftalık bölümde 16 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, 2014-2015'te 13, 2013-2014'te kalesinde 15 gole engel olamadı.

Beşiktaş, 2012-2013'te ise 23 gol yemişti.