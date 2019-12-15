Beşiktaş'tan Mukairu'ya yakın takip! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'tan Mukairu'ya yakın takip!

'tan Mukairu'ya yakın takip!

Beşiktaş'tan Mukairu'ya yakın takip!

Siyah-beyazlılarda harekatı tüm hızıyla sürüyor. 'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Nijeryalı genç forvet Paul Mukairu, transfer gündeminden düşmüyor.

Daha önce adı ile anılan 19 yaşındaki futbolcunun, ve Lille'in de listesine girdiği iddia edildi. basınında çıkan haberlerde, başarılı futbolcunun bu sezon 14 maça çıktığına dikkat çekildi. Fransız ekibi Lille'in, 14. hafta mücadelesinde oynanan maçında Mukairu'yu izletmek için 'ye temsilci gönderildiği belirtilirken, Beşiktaş'ın da genç oyuncuyu takip ettiğine dikkat çekildi.

A takımı ile 14 resmi maçta forma giyen genç forvet, rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başardı. 1.82 boyundaki Nijeryalı oyuncu, Antalyaspor U19 takımıyla çıktığı 5 maçta 6 gol atmıştı.

  1. 15.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'tan Mukairu'ya yakın takip! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN