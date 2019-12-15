Beşiktaş'tan Mukairu'ya yakın takip!
Siyah-beyazlılarda transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Antalyaspor'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Nijeryalı genç forvet Paul Mukairu, transfer gündeminden düşmüyor.
Daha önce adı Juventus ile anılan 19 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş ve Lille'in de listesine girdiği iddia edildi. Nijerya basınında çıkan haberlerde, başarılı futbolcunun bu sezon 14 maça çıktığına dikkat çekildi. Fransız ekibi Lille'in, 14. hafta mücadelesinde oynanan Trabzonspor maçında Mukairu'yu izletmek için Türkiye'ye temsilci gönderildiği belirtilirken, Beşiktaş'ın da genç oyuncuyu takip ettiğine dikkat çekildi.
Antalyaspor A takımı ile 14 resmi maçta forma giyen genç forvet, rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başardı. 1.82 boyundaki Nijeryalı oyuncu, Antalyaspor U19 takımıyla çıktığı 5 maçta 6 gol atmıştı.
- 15.12.2019
-
G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
-
Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
-
Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Beşiktaş'tan Mukairu'ya yakın takip! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.