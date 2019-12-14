Beşiktaş transferde Lille ve Juventus'a karşı!

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, daha önce Juventus ve Lille'in de ilgilendiği Süper Lig'in genç yıldızı listesine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)