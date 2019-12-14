Beşiktaş transferde Lille ve Juventus'a karşı!

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, daha önce Juventus ve Lille'in de ilgilendiği Süper Lig'in genç yıldızı listesine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
14 Aralık 2019 Cumartesi 11:03
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Ocak ayında kadrosuna takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, çalışmalarını hızlandırdı.
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Siyah-beyazlılarda gündeme gelen ilk isim, Lyon'da taraftarlarla yaşadığı sorunlar nedeniyle yol ayrımına gelen Marcelo oldu.
Beşiktaş eski futbolcusunu bedelsiz olarak kiralamak için devre arasında Lyon'la iletişime geçecek.
Öte yandan Kayserispor'luBernardMensah'la da ilgilenen siyah-beyazlı takımın gündemindeki son ismi ise Nijerya basını açıkladı.
Score Nigeria'da yer alan habere göre bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor'un 19 yaşındaki futbolcusu Paul Omo Mukairu, Lille ve Beşiktaş'ın listesine girdi.