Beşiktaş'ın Avrupa'da 222. randevusu

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 221 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 91 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 294 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 319 gol gördü.

AVRUPA PERFORMANSI

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:



Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 82 27 19 36 85 131 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 119 53 23 43 188 150 Toplam 221 84 46 91 294 319

"KUPA 2"DE 120. MAÇI

K Grubu'nda üst tura çıkma şansı bulunmayan Beşiktaş, Wolverhampton maçıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 120. kez sahada yer alacak.

Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 119 müsabakada 53 galibiyet, 23 beraberlik ve 43 mağlubiyet gördü. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 188 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 150 gol yedi.

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini geçen sezon aldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı. Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

FARKLI MAĞLUBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini ise 2007-2008 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.

HÜKMEN GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı. Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Beşiktaş ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamının sıkıntısını yaşıyor.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 7 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, söz konusu maçlarda 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Son 6 deplasman maçında 9 gol atabilen siyah-beyazlılar, kalesinde ise 15 gol gördü. Beşiktaş, Wolverhampton karşılaşmasıyla ayrıca Avrupa kupalarında 111. kez deplasman mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 110 karşılaşmadan 27'sini kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 62 müsabakada ise yenildi.

Dış sahada 127 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 205 gol gördü.

İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 22. MAÇ

Beşiktaş, İngiliz takımlarıyla tarihindeki 22. karşılaşmayı yarın oynayacak. Bu ülke takımlarına karşı 6 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, 5 maçtan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, İngiliz ekiplerine 10 kez mağlup oldu.

İngiltere temsilcilerine 14 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 31 gol gördü. Tarihinde Türk ekipleriyle sadece bir kez karşılaşan Wolverhampton ise Beşiktaş'ı İstanbul'da 1-0 mağlup etmişti.

EN GOLCÜ OYUNCU OKTAY DERELİOĞLU

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor. Beşiktaş'ta geçmiş sezonlarda forma giyen futbolculardan Bobo ve Ricardo Quaresma on ikişer, Cenk Tosun da 11 kez fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens dörder gol atarken, Adem Ljajic ve Enzo Roco ikişer, Necip Uysal, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Umut Nayir ve Tyler Boyd ise birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.