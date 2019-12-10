Kartal bekleriyle uçuşa geçti
Beşiktaş'ta tecrübeli bekleri Caner Erkin ve Gökhan Gönül performanslarıyla dikkat çekiyor... İki oyuncu bu sezon 11 gole direkt etki etti...
caner erkin ve gökhan gönül beşiktaş'ın yükselişine büyük katkı sağladı...
Süper Lig'de son 6 maçını yenerek ikinci sıraya yerleşen siyah beyazlıların tecrübeli oyuncuları bu sezon 11 gole etki etti...
İki yıldız son olarak Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Kasımpaşa maçına damga vururken, Caner 1 gol attı, Gökhan ise 2 asistle öne çıktı...
Nkoudou'nun sakatlığı, Tyler Boyd ve Lens'in de formsuzluğu nedeniyle son maçlarda sol açık olarak görev yapan Caner Erkin, başarılı formuyla dikkat çekiyor.
31 yaşındaki futbolcu, ligde geride kalan 14 haftanın 13'ünde forma giyerek Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Deneyimli oyuncu, bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 2 de asist yaptı...
Caner Erkin'in yanı sıra Gökhan Gönül de ortaya koyduğu futbolla beğeni topluyor...
Ligde 12 maçta forma giyen 34 yaşındaki sağ bek, Kayserispor filelerini havalandırdıktan 1 hafta sonra Kasımpaşa karşısında yaptığı 2 asistle galibiyette önemli bir pay sahibi oldu...
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