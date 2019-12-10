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10 Aralık 2019, Salı
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Çebi yönetimi hiç puan kaybetmedi

Çebi yönetimi hiç puan kaybetmedi

'de oynanan Ankaragücü karşılaşmasından 1 gün sonra gerçekleşen olağanüstü seçimde başkanlık koltuğuna oturan ile yeni yönetimi, o günden bu yana 'de puan kaybı yaşamadı.

'de oynanan Ankaragücü karşılaşmasından 1 gün sonra gerçekleşen olağanüstü seçimde başkanlık koltuğuna oturan ile yeni yönetimi, o günden bu yana 'de puan kaybı yaşamadı. 20 Ekim'de göreve gelen Ahmet Nur Çebi yönetimi, o tarihten bu yana oynanan Süper Lig maçlarında 6'da 6 yaparak puan kaybıyla karşılaşmadı.
  1. 10.12.2019
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