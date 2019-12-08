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08 Aralık 2019, Pazar
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taraftarından Quaresma'ya destek

Beşiktaş taraftarından Quaresma'ya destek

'in 14. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi siyah-beyazlı taraftarlardan eski futbolcuları 'ya destek geldi.

'la büyük başarılara imza atmış olan , formasıyla eski takımına karşı mücadele veriyor. Mücadele öncesi ısınmaya çıkan Portekizli yıldıza siyah-beyazlı taraftarlardan destek geldi. Stadyumu'nda kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Beşiktaş taraftarı, Ricardo Quaresma'yı tribüne çağırdı. Beşiktaş taraftarının bu jestine tribünleri selamlayarak karşılık verdi.

Ricardo Quaresma, Beşiktaş taraftarının bu sevgisi karşısında oldukça duygusal anlar yaşadı.

  1. 08.12.2019
  2. Güncelleme: 08.12.2019 18:57
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