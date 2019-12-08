Beşiktaş taraftarından Quaresma'ya destek
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi siyah-beyazlı taraftarlardan eski futbolcuları Ricardo Quaresma'ya destek geldi.
Beşiktaş'la büyük başarılara imza atmış olan Ricardo Quaresma, Kasımpaşa formasıyla eski takımına karşı mücadele veriyor. Mücadele öncesi ısınmaya çıkan Portekizli yıldıza siyah-beyazlı taraftarlardan destek geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Beşiktaş taraftarı, Ricardo Quaresma'yı tribüne çağırdı. Portekizli yıldız Beşiktaş taraftarının bu jestine tribünleri selamlayarak karşılık verdi.
Ricardo Quaresma, Beşiktaş taraftarının bu sevgisi karşısında oldukça duygusal anlar yaşadı.
- 08.12.2019
- Güncelleme: 08.12.2019 18:57
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Beşiktaş taraftarından Quaresma'ya destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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