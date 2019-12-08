Beşiktaş taraftarından Quaresma'ya destek

Beşiktaş'la büyük başarılara imza atmış olan Ricardo Quaresma, Kasımpaşa formasıyla eski takımına karşı mücadele veriyor. Mücadele öncesi ısınmaya çıkan Portekizli yıldıza siyah-beyazlı taraftarlardan destek geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Beşiktaş taraftarı, Ricardo Quaresma'yı tribüne çağırdı. Portekizli yıldız Beşiktaş taraftarının bu jestine tribünleri selamlayarak karşılık verdi.

Ricardo Quaresma, Beşiktaş taraftarının bu sevgisi karşısında oldukça duygusal anlar yaşadı.