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08 Aralık 2019, Pazar
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'ta başkan Çebi teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi

Beşiktaş'ta başkan Çebi teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi

Kulübü Başkanı , teknik direktör , teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK 'nde gerçekleşen buluşmanın sıcak bir ortamda geçtiği belirtilirken, başkan Çebi'nin teknik ekip ve oyunculara karşılaşması için başarı dilediği kaydedildi.


  1. 08.12.2019
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