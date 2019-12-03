Gol attı, pres yaptı, top kaptı, pasları isabetli kullandı. Orta sahada Mohamed Elneny ile birlikte müthiş ikili oldular. Savunmada geçit vermediler, hücumda pas organizasyonunu yönettiler. Atiba Hutchinson 74. dakikada yerini Oğuzhan Özyakup'a bırakırken statta yer yerinden oynadı. Bu büyük futbolcu Beşiktaş taraftarının dediği gibi: 36'lık Atiba için yaş sadece bir rakam.



EN ERKEN GOLÜ ATTI

Kartal'ın tecrübeli futbolcusu Atiba, Kayserispor karşısında mükemmel bir oyun sergiledi. Kanadalı yıldız 20. dakikada Burak Yılmaz'ın asistiyle topla buluştu. Topun dibine girerek ağları sarstı. Bu Kartal'ın iç sahada en erken attığı gol oldu.