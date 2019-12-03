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03 Aralık 2019, Salı
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36’lık Atiba için yaş sadece bir rakam

36’lık Atiba için yaş sadece bir rakam

'ın oynadığı futbolun yanında 'gelip geçen yılların' hiçbir önemi yok. Siyah-beyazlıların 36 yaşındaki yıldızı dün mücadelesinde yine kusursuz bir sergiledi.

Gol attı, pres yaptı, top kaptı, pasları isabetli kullandı. Orta sahada Mohamed Elneny ile birlikte müthiş ikili oldular. Savunmada geçit vermediler, hücumda pas organizasyonunu yönettiler. 74. dakikada yerini 'a bırakırken statta yer yerinden oynadı. Bu büyük futbolcu taraftarının dediği gibi: 36'lık Atiba için yaş sadece bir rakam.

EN ERKEN GOLÜ ATTI
'ın tecrübeli futbolcusu Atiba, karşısında mükemmel bir oyun sergiledi. Kanadalı yıldız 20. dakikada 'ın asistiyle topla buluştu. Topun dibine girerek ağları sarstı. Bu Kartal'ın iç sahada en erken attığı gol oldu.

  1. 3.12.2019
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