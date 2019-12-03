Beşiktaş'ta Elneny muhteşem oynadı sosyal medya yıkıldı!

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek zirve yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Siyah-beyazlılar takım halinde iyi bir performans sergilerken Arsenal'den kiralık olarak kadroya katılan Mohamed Elneny sivrilen isimlerden biri oldu. Performansıyla büyük beğeni toplayan yıldız futbolcu sosyal medyayı salladı.

3 Aralık 2019 Salı 00:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





