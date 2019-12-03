Beşiktaş'ta Elneny muhteşem oynadı sosyal medya yıkıldı! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'ta Elneny muhteşem oynadı sosyal medya yıkıldı!

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek zirve yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Siyah-beyazlılar takım halinde iyi bir performans sergilerken Arsenal'den kiralık olarak kadroya katılan Mohamed Elneny sivrilen isimlerden biri oldu. Performansıyla büyük beğeni toplayan yıldız futbolcu sosyal medyayı salladı.
3 Aralık 2019 Salı 00:11
Beşiktaş'ta Elneny muhteşem oynadı sosyal medya yıkıldı!

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

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Beşiktaş'ta Elneny muhteşem oynadı sosyal medya yıkıldı!

Siyah-beyazlılar mücadeleyi 4-1 kazanırken Mohamed Elneny performansıyla parmak ısırttı.

Beşiktaş'ta Elneny muhteşem oynadı sosyal medya yıkıldı!

Beşiktaş taraftarı da bu performansa kayıtsız kalmadı ve sosyal medya üzerinden birçok mesaj yolladı.

İşte sosyal medyada Elneny yankıları...

Beşiktaş'ta Elneny muhteşem oynadı sosyal medya yıkıldı!
Beşiktaş'ta Elneny muhteşem oynadı sosyal medya yıkıldı!
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