Beşiktaş Lens transferi için Feyenoord ile masaya oturdu! Son dakika transfer haberleri... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Kasım 2019, Pazar
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Lens transferi için Feyenoord ile masaya oturdu! Son dakika transfer haberleri...

Beşiktaş Lens transferi için Feyenoord ile masaya oturdu! Son dakika transfer haberleri...

Performansı geçer not alamayan ve teknik direktör 'nın da planlarında yer almayan 'i elden çıkarmak isteyen , Feyenoord ile masaya oturdu. Ancak kulübü, "6 aylığına kiralarız. Maaşını siz ödeyin" teklifini yaptı. Siyah beyazlıların yanıtının ise 'Hayır' olduğu öğrenildi.

'i elden çıkarmak isteyen , Feyenoord ile masaya oturdu. Yüksek maaş alan ve performansı iyi olmayan isimlerle devre arası yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Jeremain Lens için Feyenoord'la masaya oturdu.

HEMEN MASADAN KALKTILAR

Ancak kulübünün teklifinin siyah beyazlıları şok ettiği öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Feyenoord'un Lens'i 6 aylığına kiralamak istediğini, buna karşın 2.3 milyon Euro'luk maaşı ödemeye yanaşmadığı belirlendi. Yönetimin bu nedenle masadan kalktığı ifade edildi.

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  1. 17.11.2019
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