Beşiktaş Lens transferi için Feyenoord ile masaya oturdu! Son dakika transfer haberleri...
Performansı geçer not alamayan ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın da planlarında yer almayan Jeremain Lens'i elden çıkarmak isteyen Beşiktaş, Feyenoord ile masaya oturdu. Ancak Hollanda kulübü, "6 aylığına kiralarız. Maaşını siz ödeyin" teklifini yaptı. Siyah beyazlıların yanıtının ise 'Hayır' olduğu öğrenildi.
Jeremain Lens'i elden çıkarmak isteyen Beşiktaş, Feyenoord ile masaya oturdu. Yüksek maaş alan ve performansı iyi olmayan isimlerle devre arası yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Jeremain Lens için Feyenoord'la masaya oturdu.
HEMEN MASADAN KALKTILAR
Ancak Hollanda kulübünün teklifinin siyah beyazlıları şok ettiği öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Feyenoord'un Lens'i 6 aylığına kiralamak istediğini, buna karşın 2.3 milyon Euro'luk maaşı ödemeye yanaşmadığı belirlendi. Yönetimin bu nedenle masadan kalktığı ifade edildi.
- 17.11.2019
- Bu kadarına da pes... Suudi Arabistanlı Şeyh, Messi transferini açıkladı! Anlaşma şartları...
- Eljif Elmas şimdi yandı! Başkan avukatları göreve çağırdı
- Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gelişmesi! Yeni Malatyaspor maçında oynayacak mı?
- Tartışma sürüyor! Benzema milli takımını değiştirebilir mi?
- Obradovic'in küfrüne Ergin Ataman'dan yorum geldi!
Beşiktaş Lens transferi için Feyenoord ile masaya oturdu! Son dakika transfer haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.