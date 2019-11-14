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Beşiktaş'ta kadro çalışmaları başladı

Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Abdullah Avcı devre arası yaklaşırken kadro planlarını yapmaya başladı.  Siyah beyazlılar öncelikli olarak kadronun 45 milyon Euro olan maliyetini aşağı çekmek için yüksek ücretli bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor.

Devre arasında en az 5 futbolcuyla vedalaşmak isteyen Beşiktaş yönetimi, başta Jeremain Lens olmak üzere Enzo Roco, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay'ı gözden çıkardı.

Siyah beyazlılıların Orkan ve Muhayer'i kiralık, diğer isimleriyse bonservisiyle birlikte göndererek hem kadroda yer açmak hem de maliyet azaltmak istediği belirtildi.

Şu anda kadrosunda 13 yabancı bulunan Beşiktaş, Roco ve Lens'in ayrılması durumunda kontenjanını boşaltacak... Siyah beyazlılar ilk hamleyi de yaz döneminden bu yana takımla çalışan Boşnak Ajdin Hasic'e lisans çıkararak yapacak.

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14 Kasım 2019 , Perşembe
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