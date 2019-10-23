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23 Ekim 2019, Çarşamba
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'nın Avrupa karnesi zayıf

Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi zayıf

K Grubu'nda yarın Portekiz temsilcisi Braga'yı konuk edecek 'ın teknik direktörü , kariyerinde Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamadı.

Kulüpler bazında ilk Avrupa deneyimini önceki takımı Medipol ile yaşayan Avcı, turuncu-lacivertli ekibin tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele etmesini sağladı. Medipol Başakşehir'i Avrupa'da başarıya taşıyamayan 56 yaşındaki teknik adam, 'ın başında henüz uluslararası alanda galibiyet sevinci yaşayamadı.

Medipol Başakşehir teknik direktörlüğünde elemeleri, UEFA ve bu organizasyonun elemelerinde mücadele eden , takımını uluslararası organizasyonlarda 18 maça çıkardı.

Avcı, takımının başında Avrupa kupalarında çıktığı 18 maçta sadece 3 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Avcı'nın öğrencileri, galibiyet çıkaramadığı 15 karşılaşmada 7 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

BEŞİKTAŞ İLE GALİBİYETİ YOK

Sezon başında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirilen Avcı, siyah-beyazlı takımın başında henüz Avrupa galibiyeti yaşayamadı.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Avcı yönetimindeki iki karşılaşmayı yenilgiyle tamamladı. Grubun ilk maçında 'ya deplasmanda 4-2 yenilen Beşiktaş, Wolverhampton'a ise evinde 1-0 mağlup oldu.

AVCI'NIN AVRUPA PERFORMANSI

Abdullah Avcı'nın, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın başında Avrupa kupaları performansı şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç
2015-2016 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu AZ Alkmaar (Hollanda)-M. Başakşehir 2 - 0
2015-2016 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-AZ Alkmaar (Hollanda) 1 - 2
2016-2017 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-Rijeka (Hırvatistan) 0 - 0
2016-2017 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Rijeka (Hırvatistan)-M. Başakşehir 2 - 2
2016-2017 UEFA Avrupa Ligi play-off turu M. Başakşehir-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1 - 2
2016-2017 UEFA Avrupa Ligi play-off turu Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-M. Başakşehir- 2 - 0
2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu Club Brugge (Belçika)-M. Başakşehir 3 - 3
2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-Club Brugge (Belçika) 2 - 0
2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu M. Başakşehir-Sevilla (İspanya) 1 - 2
2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Sevilla (İspanya)-M. Başakşehir 2 - 2
2017-2018 UEFA Avrupa Ligi M. Başakşehir-Ludogorets (Bulgaristan) 0 - 0
2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Braga (Portekiz)-M. Başakşehir 2 - 1
2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Hoffenheim (Almanya)-M. Başakşehir 3 - 1
2017-2018 UEFA Avrupa Ligi M. Başakşehir-Hoffenheim (Almanya) 1 - 1
2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Ludogorets (Bulgaristan)-M. Başakşehir 1 - 2
2017-2018 UEFA Avrupa Ligi M. Başakşehir-Braga (Portekiz) 2 - 1
2018-2019 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-Burnley (İngiltere) 0 - 0
2018-2019 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Burnley (İngiltere)-M. Başakşehir 1 - 0
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Slovan Bratislava (Slovakya)-Beşiktaş 4 - 2
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Wolverhampton (İngiltere) 0 - 1
  1. 23.10.2019
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