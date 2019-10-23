Beşiktaş'ın ilk transferi ortaya çıktı!

Beşiktaş'ta 7.5 yıllık Fikret Orman dönemi sona erdi. Yeni başkan Ahmet Nur Çebi mazbatasını almasının ardından ilk toplantısını da gerçekleştirdi. Çebi'nin başkanlık koltuğuna oturmasının ardından futbolun başına Erdal Torunoğulları'nın geçmesi bekleniyor. Erdal Torunoğulları da taraftarı coşturacak tranfer için devreye girdi. İşte detaylar...
23 Ekim 2019 Çarşamba 09:00
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Başkanlık seçimi bitti, yeni yönetim belli oldu. Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunu kazanan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların 34. başkanı seçildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkanlığa 2012 yılında getirilen Fikret Orman'ın görevi bırakma kararının ardından olağanüstü seçimli genel kurula giden Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, kulübün 34. başkanı olabilmek için yarıştı.
BJKAkatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 8 bin 529 geçerli oyun 5 bin 9'unu alan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın 34. başkanı oldu. Ahmet Nur Çebi'nin rakipleri Serdal Adalı 2983, HürserTekinoktay ise 537 oy aldı.
Ahmet Nur Çebi 20 sandığın tamamında da birinci çıktı. Ahmet Nur Çebi, en fazla oyu 375 ile 13. sandıkta elde etti. Çebi, en yakın rakibi Adalı'ya 2 bin 26 oy fark attı..
İLK TOPLANTI YAPILDI
Devir teslim töreninin ardından yeni yönetim kurulu ilk toplantısını da yaptı. Toplantıda görev dağılımı ve gelecek dönemde izlenecek stratejiyle ilgili görüşmeler yapıldığı bildirildi.