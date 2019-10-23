Beşiktaş'ın ilk transferi ortaya çıktı! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş'ın ilk transferi ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın ilk transferi ortaya çıktı!

Beşiktaş'ta 7.5 yıllık Fikret Orman dönemi sona erdi. Yeni başkan Ahmet Nur Çebi mazbatasını almasının ardından ilk toplantısını da gerçekleştirdi. Çebi'nin başkanlık koltuğuna oturmasının ardından futbolun başına Erdal Torunoğulları'nın geçmesi bekleniyor. Erdal Torunoğulları da taraftarı coşturacak tranfer için devreye girdi. İşte detaylar...
23 Ekim 2019 Çarşamba 09:00
Beşiktaş'ın ilk transferi ortaya çıktı!

Başkanlık seçimi bitti, yeni yönetim belli oldu. Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunu kazanan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların 34. başkanı seçildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ın ilk transferi ortaya çıktı!

Başkanlığa 2012 yılında getirilen Fikret Orman'ın görevi bırakma kararının ardından olağanüstü seçimli genel kurula giden Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, kulübün 34. başkanı olabilmek için yarıştı.

Beşiktaş'ın ilk transferi ortaya çıktı!

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 8 bin 529 geçerli oyun 5 bin 9'unu alan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın 34. başkanı oldu. Ahmet Nur Çebi'nin rakipleri Serdal Adalı 2983, Hürser Tekinoktay ise 537 oy aldı.

Beşiktaş'ın ilk transferi ortaya çıktı!

Ahmet Nur Çebi 20 sandığın tamamında da birinci çıktı. Ahmet Nur Çebi, en fazla oyu 375 ile 13. sandıkta elde etti. Çebi, en yakın rakibi Adalı'ya 2 bin 26 oy fark attı..

Beşiktaş'ın ilk transferi ortaya çıktı!

İLK TOPLANTI YAPILDI

Devir teslim töreninin ardından yeni yönetim kurulu ilk toplantısını da yaptı. Toplantıda görev dağılımı ve gelecek dönemde izlenecek stratejiyle ilgili görüşmeler yapıldığı bildirildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN