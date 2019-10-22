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Beşiktaş'ı yıkan haber! İşte Burak Yılmaz'ın dönüş tarihi
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sakatlanarak 67. dakikada saha kenarına gelmişti. Sağ kasığında (adductor longus facia) kanama tespit edilen yıldız futbolcunun sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu. İşte detaylar...
22 Ekim 2019 Salı 14:44
Güncelleme: 22.10.2019 14:58
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Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.
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Karşılaşmanın 67. dakikasında sakatlanan Burak Yılmaz yerini Umut Nayir'e bırakmak zorunda kalmıştı.
Beşiktaş'ın sezon öncesi kampında sakatlanarak takımını ligin ilk 4 haftasında yalnız bırakan Burak Yılmaz, takıma katıldıktan sonra takımının gol yükünü çekmeye başlamıştı.
BURAK'TAN SON 4 MAÇTA 2 GOL
Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla çıktığı 4 maçta takımına 2 gollük katkı sağladı. Burak, Alanyaspor maçında da Diaby'nin attığı golde asisti yapan isimdi.
Yıldız futbolcu Beşiktaş formasıyla sakatlığının ardından form tutmaya başladığı anda yeniden sakatlandı. Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşamada sakatlanan yıldız futbolcu oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.