Beşiktaş'ı yıkan haber! İşte Burak Yılmaz'ın dönüş tarihi - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Ekim 2019, Salı
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Beşiktaş'ı yıkan haber! İşte Burak Yılmaz'ın dönüş tarihi

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sakatlanarak 67. dakikada saha kenarına gelmişti. Sağ kasığında (adductor longus facia) kanama tespit edilen yıldız futbolcunun sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu. İşte detaylar...
22 Ekim 2019 Salı 14:44 Güncelleme: 22.10.2019 14:58
Beşiktaş'ı yıkan haber! İşte Burak Yılmaz'ın dönüş tarihi

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

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Beşiktaş'ı yıkan haber! İşte Burak Yılmaz'ın dönüş tarihi

Karşılaşmanın 67. dakikasında sakatlanan Burak Yılmaz yerini Umut Nayir'e bırakmak zorunda kalmıştı.

Beşiktaş'ı yıkan haber! İşte Burak Yılmaz'ın dönüş tarihi

Beşiktaş'ın sezon öncesi kampında sakatlanarak takımını ligin ilk 4 haftasında yalnız bırakan Burak Yılmaz, takıma katıldıktan sonra takımının gol yükünü çekmeye başlamıştı.

Beşiktaş'ı yıkan haber! İşte Burak Yılmaz'ın dönüş tarihi

BURAK'TAN SON 4 MAÇTA 2 GOL

Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla çıktığı 4 maçta takımına 2 gollük katkı sağladı. Burak, Alanyaspor maçında da Diaby'nin attığı golde asisti yapan isimdi.

Beşiktaş'ı yıkan haber! İşte Burak Yılmaz'ın dönüş tarihi

Yıldız futbolcu Beşiktaş formasıyla sakatlığının ardından form tutmaya başladığı anda yeniden sakatlandı. Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşamada sakatlanan yıldız futbolcu oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

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