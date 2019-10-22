Ahmet Nur Çebi'den Abdullah Avcı kararını açıkladı
Beşiktaş'ın yeni Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen öğle yemeğinde; Teknik Direktör Abdullah Avcı, teknik ekip ve futbolcular ile bir araya geldi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri'nde futbol takımını ziyaret etti ve oyunculara bir konuşma yaptı.
Oyunculara borçların ödeneceğinin garantisini veren başkan, "Bir seçim dönemi oldu, kongre dönemi oldu. Bu dönem biraz kafalar karıştı, herkeste bir dağınıklık oldu. Artık buradayız. Burada yaklaşık 4-5 yıl görev yaptım. İçinizde tanıdıklarım var. Artık Beşiktaş'ta yeni bir dönem başlıyor. Ben zor olanı bu pazar günü kongrede becerdim. Şimdi biliyorsunuz ki camialar başarı peşinde koşan taraftarlarla dolu. Sizden tek ricam, artık huzurlu olmanızı, bana güvenmenizi ve tüm arkadaşlarıma güvenmenizi rica ediyorum. Sizler de çok iyi bir ekipsiniz, biz de iyi bir ekibiz. Son 1 ay içindeki dağınıklığı ortadan kaldıralım, ben kendi tarafımda, siz kendi tarafınızda. İlk çözmem gerekenleri çok iyi biliyorum. Bunun için burada kalan arkadaşlarımdan bazıları sizinle görüşecekler. Sorunlarınızın çözüldüğünüzü bugün hissedeceksiniz" ifadelerini kullandı.
"ABDULLAH AVCI'NIN ARKASINDAYIZ"
Abdullah Avcı ile yola devam edileceğini açıklayan Çebi, "Çok değerli hocam, Abdullah hocam, çok eski tanışıyoruz. Onunla da yola devam edeceğiz, arkasındayız, sonunda kadar onunla beraber, sizinle beraberiz. Önümüzde 2 tane maç var, eğer bu 2 maçta göstereceğiniz performans iyi olursa, benim elimi güçlendireceksiniz. Benim ve arkadaşlarımın elinin güçlenmesine ihtiyacımız var. Tek taraflı değil arkadaşlar, siz bize, ben size yardım edeceğim. Ben yapmam gerekenleri biliyorum, sizler de biliyorsunuz. Bana ne zaman ihtiyaç duyarsanız, hocam beni aradığında, koşup buraya geleceğimden emin olabilirsiniz" dedi.
Fikret Orman döneminde verilen sözlerin tutulmadığını da ima eden yeni başkan, "Belki size söylenen şeyler bugüne kadar olmamıştır ama benim söylediklerimi yaptığımı eski arkadaşlar bilir. Size yalan söylemeyeceğim, sizi yalnız bırakmayacağım" diyerek sözlerini noktaladı
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