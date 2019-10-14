Beşiktaş'ta Atiba: Bizim işimiz sahada

Milli araya Alanyaspor galibiyetiyle moralli giren Beşiktaş'ta özellikle kaptan Atiba bu havanın bozulmaması için işleri sıkı tutuyor. Tecrübe abidesi Kanadalı'nın cumartesi günü yapılan son antrenmanın bitiminde arkadaşlarıyla bir süre görüşerek, sadece oynayacakları maçlara odaklanmalarını söylediği bildirildi. Usta kramponun "Başkanlık seçimi, hocanın durumu gibi konular bizi ilgilendirmez. Burada futbol oynamak için varız ve bizim işimiz sahada" şeklinde konuştuğu kaydedildi. Çıkışa geçmek için seri yapmaları gerektiğinin altını çizen Atiba'nın "Taraftarın bizden beklentisi büyük. Bu kulüp daha önce de zor zamanlardan geçti ve altından kalktık, birkaç maç daha kazanıp bütün ligi değiştirebiliriz" diye eklediği öğrenildi. Sonrasında Caner ve Necip'in de Atiba'yı desteklediği gelen haberler arasında.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Beşiktaş bugün ligde oynayacağı Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek. Dünü izinli geçiren siyah-beyazlı futbolcular, Nevzat Demir Tesisleri'nde mili takımlardaki isimlerden yoksun olarak topbaşı yapacak. Antrenmanda, Ankaragücü sınavınan taktik provaları gerçekleştirilecek.



AKADEMİLERDE 3 ZAFER BİRDEN

Beşiktaş'ın akademi takımları, Spor Toto Gelişim Ligleri'nin 6. haftasında Ümraniyespor ile karşılaştı. U14'ler ilk yarısını 1-0 geride bitirdiği maçta rakibini 4-1 mağlup ederken, galibiyet gollerini Adnan(2), Diyar ve Naim kaydetti. U16'lar da deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yenmeyi başardı. Siyah-beyazlı takıma zaferi getiren golleri Ege Efe ve Emirhan attı. U 14 takımı ligde liderliğini korudu.