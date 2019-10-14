Beşiktaş'ta Atiba: Bizim işimiz sahada
Atiba takım arkadaşlarına konuştu: Başkanlık seçimi, hocanın durumu bizi ilgilendirmez. Bizim işimiz sahada. Birkaç maç kazanalım ligin seyri değişir.
Milli araya Alanyaspor galibiyetiyle moralli giren Beşiktaş'ta özellikle kaptan Atiba bu havanın bozulmaması için işleri sıkı tutuyor. Tecrübe abidesi Kanadalı'nın cumartesi günü yapılan son antrenmanın bitiminde arkadaşlarıyla bir süre görüşerek, sadece oynayacakları maçlara odaklanmalarını söylediği bildirildi. Usta kramponun "Başkanlık seçimi, hocanın durumu gibi konular bizi ilgilendirmez. Burada futbol oynamak için varız ve bizim işimiz sahada" şeklinde konuştuğu kaydedildi. Çıkışa geçmek için seri yapmaları gerektiğinin altını çizen Atiba'nın "Taraftarın bizden beklentisi büyük. Bu kulüp daha önce de zor zamanlardan geçti ve altından kalktık, birkaç maç daha kazanıp bütün ligi değiştirebiliriz" diye eklediği öğrenildi. Sonrasında Caner ve Necip'in de Atiba'yı desteklediği gelen haberler arasında.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Beşiktaş bugün ligde oynayacağı Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek. Dünü izinli geçiren siyah-beyazlı futbolcular, Nevzat Demir Tesisleri'nde mili takımlardaki isimlerden yoksun olarak topbaşı yapacak. Antrenmanda, Ankaragücü sınavınan taktik provaları gerçekleştirilecek.
AKADEMİLERDE 3 ZAFER BİRDEN
Beşiktaş'ın akademi takımları, Spor Toto Gelişim Ligleri'nin 6. haftasında Ümraniyespor ile karşılaştı. U14'ler ilk yarısını 1-0 geride bitirdiği maçta rakibini 4-1 mağlup ederken, galibiyet gollerini Adnan(2), Diyar ve Naim kaydetti. U16'lar da deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yenmeyi başardı. Siyah-beyazlı takıma zaferi getiren golleri Ege Efe ve Emirhan attı. U 14 takımı ligde liderliğini korudu.
- 14.10.2019
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Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
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savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Beşiktaş'ta Atiba: Bizim işimiz sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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