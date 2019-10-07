Beşiktaş'ın yıldızı Umre'ye gitti

Beşiktaş'ın genç yıldızı N'Koudou'dan kabe ziyareti... Siyah-beyazlıların Tottenham'dan transferi N'Koudou Süper Lig'e verilen milli arada Kabe'ye gitti ve Umre ibadetini gerçekleştirdi. 24 yaşındaki futbolcu bu anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Georges-Kevin N'Koudou'nun Kabe ziyareti Beşiktaşlı taraftarları çok memnun etti ve o fotoğraf oldukça beğeni aldı.

