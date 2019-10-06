Alexander Büttner: Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım

Son olarak geçen sezon Vitesse forması giyen Hollandalı futbolcu Alexander Büttner, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunurken Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan da teklif aldığını söyledi.

Hollanda basınından Gelderlander'e röportaj veren tecrübeli futbolcu, "3 yıl önce anlamadığım bir teklif yapıldı. Beşiktaş somut bir öneriyle gelmişti ama son dakikada vazgeçtiler. Ayrıca yine Fenerbahçe, PAOK, Apoel, SPAL ve Celtic'ten de teklif almıştım ancak kararımı çoktan vermiştim" ifadelerini kullandı.

Futbola Ajax altyapısında başlayan Büttner Manchester United, Dinamo Moskova ve Anderlecht ve Vitesse'de forma giydi.