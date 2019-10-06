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06 Ekim 2019, Pazar
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: ve 'tan teklif aldım

Alexander Büttner: Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım

Bir dönem İngiliz devi 'ın da formasını terleten 30 yaşındaki sol bek oyuncusu , ve 'tan teklif aldığını söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Son olarak geçen sezon Vitesse forması giyen Hollandalı futbolcu , kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunurken ve 'tan da teklif aldığını söyledi.

basınından Gelderlander'e röportaj veren tecrübeli futbolcu, "3 yıl önce anlamadığım bir teklif yapıldı. Beşiktaş somut bir öneriyle gelmişti ama son dakikada vazgeçtiler. Ayrıca yine Fenerbahçe, PAOK, Apoel, SPAL ve Celtic'ten de teklif almıştım ancak kararımı çoktan vermiştim" ifadelerini kullandı.

Futbola Ajax altyapısında başlayan Büttner Manchester United, Dinamo Moskova ve Anderlecht ve Vitesse'de forma giydi.

  1. 06.10.2019
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