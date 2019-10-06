Alexander Büttner: Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım
Bir dönem İngiliz devi Manchester United'ın da formasını terleten 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Alexander Büttner, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldığını söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Son olarak geçen sezon Vitesse forması giyen Hollandalı futbolcu Alexander Büttner, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunurken Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan da teklif aldığını söyledi.
Hollanda basınından Gelderlander'e röportaj veren tecrübeli futbolcu, "3 yıl önce anlamadığım bir teklif yapıldı. Beşiktaş somut bir öneriyle gelmişti ama son dakikada vazgeçtiler. Ayrıca yine Fenerbahçe, PAOK, Apoel, SPAL ve Celtic'ten de teklif almıştım ancak kararımı çoktan vermiştim" ifadelerini kullandı.
Futbola Ajax altyapısında başlayan Büttner Manchester United, Dinamo Moskova ve Anderlecht ve Vitesse'de forma giydi.
- 06.10.2019
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Alexander Büttner: Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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