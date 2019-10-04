Beşiktaş Alanyaspor hazırlıklarına başladı! N'Kodou ve Diaby...
Beşiktaş, Süper Lig'in 7'nci haftasında pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Wolverhampton maçında forma giyemeyen Diaby ile N'Koudou da çalışmada yer aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda; dünkü maçta oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Siyah-beyazlılar ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları gerçekleştirdi, sonra da minik kale maç yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.
- 04.10.2019
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Vazgeçmem!
Toplam 5
Yorum
karakartal avcı, sen tırnağınla kazıyarak bir yerlere gelmiş olabilişrsin ama Beşiktaşa birşeyler veremiyorsan yada başarısızsan bunların bir önemi yok
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Vazgeçmem!
Toplam 5
Yorum
karakartal Avcının şunu anlaması lazım, burda söz konusu olan onun kariyeri değil, Beşiktaşa ne verebildiği
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Beşiktaşlı Umut Nayir'den flaş yanıt! ''Konuşmaya yüzümüz yok''
Toplam 1
Yorum
karakartal Hiç utanmayın, çünkü sorun sizde değil, sorun hocada
Beşiktaş Alanyaspor hazırlıklarına başladı! N'Kodou ve Diaby... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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