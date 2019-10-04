Beşiktaşlı Umut Nayir'den flaş yanıt! ''Konuşmaya yüzümüz yok''
Uzun zamandır Lig'de ve Avrupa'da galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş dün akşam UEFA Avrupa Ligi 2. mücadelesinde de mağlubiyet gördü. 90'da yediği golle yıkılan siyah beyazlıların maç sonunda ağzını bıçak açmadı.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Wolverhampton ile karşılaşan Beşiktaş'ta maç öncesi iki şok birden yaşandı. Gece kusma ve bulantı yaşayan Abdoulay Diaby'e 'Viral gastroenterit' teşhisi sonrası serum tedavisi uygulanmaya başladı ve maçın kadrosunda yer verilmedi. George-Kevin N'koudou ise ısınmaya çıktıktan bir dakika sonra şiddetli migren ağrısı yaşadı. Fransız futbolcu gözyaşlarıyla apar topar sahadan ayrıldı.
Maçın 12. dakikasında ise Saiss ile kafa topuna çıkan ve beline darbe alan Güven Yalçın yerde kaldi. Beline krem sürülen genç forver ağrısı geçmeyince oyuna devam edemedi ve 28. dakikada yerini Umut Nayir'e bıraktı.
"YÜZÜMÜZ MÜ VAR KONUŞALIM"
Lig'de 6 mücadelede sadece 1 galibiyet alabilen siyah beyazlılar, Avrupa Ligi'nde de galibiyeti unuttu. UEFA Avrupa Ligi'ne Bratislava yenilgisi ile başlayan Beşiktaş 2. maçında Wolverhanpton'a 90'da yediği golle mağlup oldu. Maç sonunda oldukça üzgün olan siyah beyazlı oyuncular staddan çıkarken, basın mensupları Umut Nayir'e ''Röportaj yapalım mı?'' sorusunu yöneltti. Umut ise ''Yüzümüz mü var abi, şimdi konuşacak yüzümüz yok... Neyi konuşalım'' yanıtını verdi.
- 04.10.2019
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Avı unuttu
Toplam 4
Yorum
karakartal Avcı Beşiktaşın genetiğini değiştirmek istiyor.Halbuki göze hoş gelen,pozitif ve sonuç odaklı futbol şiarımız
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Avı unuttu
Toplam 4
Yorum
karakartal Avcı Beşiktaşın genetiğini değiştirmek istiyor.Halbuki göze hoş gelen,pozitif ve sonuç odaklı futbol şiarımız
-
42’de direğe takıldık
Toplam 1
Yorum
karakartal topa daha çok sahip olmak ,kazanma süresini kısaltmak maç kazandırmaz.
Beşiktaşlı Umut Nayir'den flaş yanıt! ''Konuşmaya yüzümüz yok'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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