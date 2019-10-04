Beşiktaşlı oyuncudan flaş yanıt! ''Konuşmaya yüzümüz yok'' - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaşlı Umut Nayir'den flaş yanıt! ''Konuşmaya yüzümüz yok''

Beşiktaşlı Nayir'den flaş yanıt! ''Konuşmaya yüzümüz yok''

Beşiktaşlı Umut Nayir'den flaş yanıt! ''Konuşmaya yüzümüz yok''

Uzun zamandır Lig'de ve Avrupa'da galibiyet yüzü göremeyen dün akşam 2. mücadelesinde de mağlubiyet gördü. 90'da yediği golle yıkılan siyah beyazlıların maç sonunda ağzını bıçak açmadı.

K Grubu ikinci maçında Wolverhampton ile karşılaşan 'ta maç öncesi iki şok birden yaşandı. Gece kusma ve bulantı yaşayan Abdoulay Diaby'e 'Viral gastroenterit' teşhisi sonrası serum tedavisi uygulanmaya başladı ve maçın kadrosunda yer verilmedi. George-Kevin N'koudou ise ısınmaya çıktıktan bir dakika sonra şiddetli migren ağrısı yaşadı. Fransız futbolcu gözyaşlarıyla apar topar sahadan ayrıldı.

Maçın 12. dakikasında ise Saiss ile kafa topuna çıkan ve beline darbe alan Güven Yalçın yerde kaldi. Beline krem sürülen genç forver ağrısı geçmeyince oyuna devam edemedi ve 28. dakikada yerini Nayir'e bıraktı.

"YÜZÜMÜZ MÜ VAR KONUŞALIM"
Lig'de 6 mücadelede sadece 1 galibiyet alabilen siyah beyazlılar, Avrupa Ligi'nde de galibiyeti unuttu. UEFA Avrupa Ligi'ne Bratislava yenilgisi ile başlayan Beşiktaş 2. maçında Wolverhanpton'a 90'da yediği golle mağlup oldu. Maç sonunda oldukça üzgün olan siyah beyazlı oyuncular staddan çıkarken, basın mensupları Umut Nayir'e ''Röportaj yapalım mı?'' sorusunu yöneltti. Umut ise ''Yüzümüz mü var abi, şimdi konuşacak yüzümüz yok... Neyi konuşalım'' yanıtını verdi.

  1. 04.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaşlı Umut Nayir'den flaş yanıt! ''Konuşmaya yüzümüz yok'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN