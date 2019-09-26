İlhan Mansız büyük sürprizi açıkladı! Başkan...

Beşiktaş'ta son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor... Siyah beyazlılarda mevcut başkan Fikret Orman'ın görevinden ayrılacağını duyurmasının ardından gözler adaylara çevrilmişti.

Bu sırada sosyal medyadan bir taraftarın Beşiktaş'ın eski futbolcularından İlhan Mansız'a "Beşiktaş'a başkan mı oluyorsun golcü?" sorusuna "Bir gün neden olmasın" yanıtını veren Mansız, uzun vadede böyle bir düşüncesi olabileceğini gösterdi.

İLHAN MANSIZ KİMDİR?

İlhan Mansız, 10 Ağustos 1975 tarihinde Almanya dünyaya geldi. Aslen Eskişehirli olan İlhan Mansız, 13 yaşında futbola başladı. Augsburg takımıyla Almanya Gençler Şampiyonu oldu. Dikkatleri üzerine çeken İlhan Mansız, 1994 yılında FC Köln'e transfer oldu.

1998 yılında 1. Lig takımlarından Samsunspor'a transfer olan İlhan Mansız, 3 sezon Samsunspor'da oynadıktan sonra 2001 yılında Tümer Metin ile beraber Beşiktaş'a transfer oldu. 2001-2002 sezonunda başarılı performansını sürdürdü ve attığı 21 golle Galatasaray'dan Arif Erdem'le birlikte gol krallığını paylaştı. 2002 yılında Türkiye'nin 3. olduğu Dünya Kupası'nda en etkili isimlerden biriydi.

Turnuvanın ardından uzun süren sakatlıklar nedeni ile 2002/2003 sezonunda bir süre Beşiktaş'ta kadroya giremedi. Ancak sezon ilerledikçe düzeldi ve lig şampiyonluğunda büyük rol aldı. Beşiktaş formasıyla ligde 58 maçta 36 gol attı. 2004 yılında Japon takımı Vissel Kobe'ye transfer oldu. Sakatlıklar ve uyum sağlayamama nedeni ile aynı yıl 30 Kasım 2004 tarihinde Almanya takımlarından ekibi Hertha Berlin ile anlaşıp Almanya'ya geri döndü.

2005-2006 sezonunda Ankaragücü'ne transfer oldu. Ankaragücünde oynadığı 9 maçta 4 gol attı. Futbol hayatının son golünü Ankaragücü formasıyla 30 Ekim 2005 tarihinde oynanan Süper Lig maçında Beşiktaş'a attı. 2006 yılının Şubat ayında Almanya'da bir trafik kazası geçirdi ve futbolu bıraktığını açıkladı. Ancak tedavisine ve antrenmanlarına devam eden İlhan Mansız, 2009'da futbolu resmen bıraktı. İlhan Mansız, 38 kez A Milli Futbol Takımı forması giydi, bu maçlarda 7 gol attı. 3. olduğumuz 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üç gol attı.