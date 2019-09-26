Beşiktaş'ta son dakika! Fikret Orman vazgeçti mi?
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa kararından vazgeçti mi? Siyah-beyazlı ekipte Olağanüstü Kongre yapılacak mı? Gelen bilgiler arasında 13 Ekim'de ya da çoğunluk sağlanamazsa 20 Ekim'de başkanlık seçimi olacak. Fikret Orman'ın istifadan döndüğü de iddia ediliyor. İşte son dakika Beşiktaş haberleri...
Beşiktaş'taki 7,5 yıllık görevinden ayrılacağını açıklayan Başkan Fikret Orman'ın, yönetim kurulu ile yaptığı toplantı sonrasında bu kararından vazgeçtiği öne sürüldü. Gelen bilgiler arasında siyah-beyazlı yönetimin yaptığı görüşme neticesinde mevcut yönetimin görevine devam etmesine ve 13 Ekim'de Olağanüstü Kongre yapılmasına karar verdiği yer alıyor. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ise kongrenin 20 Ekim'de yapılacağı belirtildi
Başkan Fikret Orman'ın ise yeniden başkan adayı olup olmayacağına sonra karar vereceği bildirildi.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA:
"Yönetim Kurulumuz, gerçekleştirdiği toplantıda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı almıştır. Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 10:30'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim 2019 Pazar günü aynı saat ve yerde yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
- 26.09.2019
- Güncelleme: 26.09.2019 15:48
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Beşiktaş'ta cevabı merak edilen o soru: Kim başkan olacak?
Toplam 1
Yorum
ali bilir adayım ali gültiken
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa etti!
Toplam 2
Yorum
Öncel YAPRAK Bu karar beni çok üzdü.Devam edilmeli idi.
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Ekvador'da 25-0 biten maça şike soruşturması
Toplam 1
Yorum
mazlum aga bisi yok ya almışlar işte
Beşiktaş'ta son dakika! Fikret Orman vazgeçti mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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