Beşiktaş'ta son dakika! Fikret Orman vazgeçti mi? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
26 Eylül 2019, Perşembe
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'ta son dakika! vazgeçti mi?

Beşiktaş'ta son dakika! Fikret Orman vazgeçti mi?

Başkanı istifa kararından vazgeçti mi? Siyah-beyazlı ekipte yapılacak mı? Gelen bilgiler arasında 13 Ekim'de ya da çoğunluk sağlanamazsa 20 Ekim'de başkanlık seçimi olacak. Fikret Orman'ın istifadan döndüğü de iddia ediliyor. İşte son dakika Beşiktaş haberleri...

'taki 7,5 yıllık görevinden ayrılacağını açıklayan Başkan 'ın, yönetim kurulu ile yaptığı toplantı sonrasında bu kararından vazgeçtiği öne sürüldü. Gelen bilgiler arasında siyah-beyazlı yönetimin yaptığı görüşme neticesinde mevcut yönetimin görevine devam etmesine ve 13 Ekim'de yapılmasına karar verdiği yer alıyor. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ise kongrenin 20 Ekim'de yapılacağı belirtildi

Başkan Fikret Orman'ın ise yeniden başkan adayı olup olmayacağına sonra karar vereceği bildirildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA:

"Yönetim Kurulumuz, gerçekleştirdiği toplantıda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı almıştır. Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 10:30'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim 2019 Pazar günü aynı saat ve yerde yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ı ikna turları

  1. 26.09.2019
  2. Güncelleme: 26.09.2019 15:48
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