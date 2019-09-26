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26 Eylül 2019, Perşembe
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kulüp binasında! İlk sözleri... haberleri

Fikret Orman kulüp binasında! İlk sözleri... Beşiktaş son dakika haberleri

Kulübü Başkanı , ’ta düzenlenen bir sponsorluk anlaşması sırasında görevi bırakacağını duyurmuştu. haberine göre; Orman, yönetim kurulu toplantısı için Vodafone Park'a giriş yaptı. Orman'ı stat girişinde çok sayıda taraftar karşıladı. Orman ilk açıklamasında 'Hiçbir kulüpte hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı.' dedi.

'ta görevi bırakma kararını açıklayan başkan toplantı için kulüp binasına geldi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 'ta düzenlenen bir sponsorluk anlaşması sırasında şok bir kararla görevi bırakacağını açıklamıştı.

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın ikna turları

Orman, "Mevcudiyetimin Beşiktaş'a zarar verdiğini görüyorum. Şu andaki negatif hava çoğunlukla benim üzerimden yürüyor. Ben bu işe Beşiktaş menfaatleri, Beşiktaş aşkı ve hizmet için girdim. Bunları da iyi yaptığımı düşünüyorum. Yönetim kurulunu olağanüstü toplayacağım. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum. Bundan sonraki süreci seçime kadar divan mı götürecek, yoksa olağanüstü genel kurul kararı alıp ona göre mi devam edeceğiz, buna karar vereceğim" demişti.

"BAŞKAN BİZİ BIRAKMA"

Normal şartlarda dün toplanması gereken yönetim kurulu, yaşanan erteleme sonrasında bugün 11.00'de Vodafone Park'ta buluştu. kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park önünde kulüp çalışanları tarafından coşkuyla karşılandı. Vodafone Park önünde başkan Fikret Orman'ı bekleyen kulüp çalışanları, "Böyle ayrılık olmaz", "Başkan bizi bırakma" gibi pankartlar açarak başkan Fikret Orman'a destekte bulundu. Araçta indiği sırada alkışlarla statta karşılanan Orman, yoğun ilgi karşısında güçlükle stada giriş yaptı. Öte yandan bazılarının Orman'a sarılarak gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

"HİÇBİR KULÜP BAŞKANINA YAPILMAYAN BANA YAPILDI"

Başkan Fikret Orman, stada girişte kendisine desteğe gelen bir grup taraftarın 'Bizi bırakma başkan' sözlerine "Hiçbir kulüpte hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı." sözleriyle karşılık verdi. Daha sonra da toplantının yapılacağı bölüme doğru ilerledi.

  1. 26.09.2019
  2. Güncelleme: 26.09.2019 12:16
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