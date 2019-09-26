Beşiktaş'ta Abdullah Avcı depremi! İstifa... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Eylül 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı depremi! İstifa...

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, flaş bir kararla görevini bırakma kararı aldı. siyah-beyazlı kulüpte başkanlık görevini kimin üstleneceği konuşulurken Beşiktaş'ta bu sefer Abdullah Avcı depremi yaşandı. İşte son gelişmeler...
26 Eylül 2019 Perşembe 09:11 Güncelleme: 26.09.2019 09:11
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı depremi! İstifa...

Önceki gün düzenlediği basın toplantısında yaptığı sürpriz açıklamayla Beşiktaş'taki sürecini tamamladığını açıklayan başkan Fikret Orman, yönetim kurulunu olağanüstü topluyor.

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı depremi! İstifa...

Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek toplantıda, bundan sonra izlenecek yol haritası da belirlenecek.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı depremi! İstifa...

Tüm yöneticilerin tam kadro katılacağı toplantıda Fikret Orman, aldığı kararı açıklayacak ve seçim sürecinin izlenecek yönetimi belirleyecek.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı depremi! İstifa...

Ya Orman, yönetim ile birlikte istifa edecek ya da sadece Orman... Bu durumda iki ayrı tablo ortaya çıkıyor.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı depremi! İstifa...

Beşiktaş'ın tüzüğünün 36. maddesinin (c) fıkrasına göre sadece kulüp başkanı görevini bırakırsa, olağan seçime 6 aydan fazla süre olduğu için, ikinci başkan başkanlığında 30 gün içinde olağanüstü seçimli genel kurula gidilecek. Bu durumda koltuğa Serdal Adalı oturacak.

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