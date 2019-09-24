"Beşiktaş'ı karıştıran Fikret Orman'ın kendisiydi!"
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uluç, "Beşiktaş'ı karıştıran Fikret Orman'ın kendisiydi." ifadelerini kullandı.
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