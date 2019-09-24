Beşiktaş'ta kongre yok

Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel, son dönemde artan istifa çağrıları ve kongre tartışmalarıyla ilgili yönetim içinde olağanüstü kongreyle ilgili bir konuşma ya da görüşme olmadığını söyledi. Algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Yücel, "Bir algı oluşturuluyor ve böyle işler varmış gibi oluyor. Böyle olunca da odaklanmamız gereken işlerin dışına çıkıyoruz. Şu anda takımımızın desteğe ihtiyacı var. Bir adaptasyon sorunu oldu ve sürece ihtiyaç var. Bu tabii ki 15-18 maçlık bir süre değil. Biz yeter ki bir araya girelim ve bundan sonrası da gelecek."

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Abdullah Avcı'ya destek isteyen Hüseyin Yücel, "Taraftarlar üzülüyorsa ben kahroluyorum. Elimizden geldiğince hocamıza destek olmamız lazım. Her şey yeni başladı. Biz takımımıza destek olmazsak, ligin başında kaybedilecek puanları, şampiyonluğa koşarken çok ararız. Benim ricam taraftarlarımızın takımın yanında olması. Zaten işler kötüye gittiği zaman taraftarlarımız her türlü tepkiyi koyuyor. Beşiktaş sezonu şampiyonlukla tamamlayacaktır. Ama işler istediğimiz gibi gitmezse, kimse merak etmesin, herkes üzerine düşeni yapmaya hazırdır" dedi.

BELDEN AŞAĞI OLMASIN!

Beşiktaş kültürünün çok ayrı olduğunu anlatan siyah-beyazlı yönetici Hüseyin yücel, "Eleştiri tabii ki olacak. Ama belden aşağı eleştiri olursa, Beşiktaşlılık duruşunu kaybedersek, bunu ne kupalar ne de şampiyonluklar geri getirir" ifadesini kullandı.



ELLERİNİ OVUŞTURAN BİR KİTLE VAR

Beşıktaş'ın en büyük rakibinin yine kendisi olduğunu belirten Yücel şöyle devam etti: 4 sene önceki hava biraz kayboldu. Beşiktaş'ın kayıplarından ellerini ovuşturan bir kitle var. Taraftarken bunu göremiyorduk. Ancak yönetimde görev alınca bunu daha net gördüm. Bu tip algı operasyonlarına kimse kulak asmasın.