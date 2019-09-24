Beşiktaş'ta kongre yok
Gündemlerinde seçim olmadığını belirten Hüseyin Yücel, “İşler istediğimiz gibi gitmezse, kimse merak etmesin, herkes üzerine düşeni yapmaya hazırdır” dedi.
Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel, son dönemde artan istifa çağrıları ve kongre tartışmalarıyla ilgili yönetim içinde olağanüstü kongreyle ilgili bir konuşma ya da görüşme olmadığını söyledi. Algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Yücel, "Bir algı oluşturuluyor ve böyle işler varmış gibi oluyor. Böyle olunca da odaklanmamız gereken işlerin dışına çıkıyoruz. Şu anda takımımızın desteğe ihtiyacı var. Bir adaptasyon sorunu oldu ve sürece ihtiyaç var. Bu tabii ki 15-18 maçlık bir süre değil. Biz yeter ki bir araya girelim ve bundan sonrası da gelecek."
ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Abdullah Avcı'ya destek isteyen Hüseyin Yücel, "Taraftarlar üzülüyorsa ben kahroluyorum. Elimizden geldiğince hocamıza destek olmamız lazım. Her şey yeni başladı. Biz takımımıza destek olmazsak, ligin başında kaybedilecek puanları, şampiyonluğa koşarken çok ararız. Benim ricam taraftarlarımızın takımın yanında olması. Zaten işler kötüye gittiği zaman taraftarlarımız her türlü tepkiyi koyuyor. Beşiktaş sezonu şampiyonlukla tamamlayacaktır. Ama işler istediğimiz gibi gitmezse, kimse merak etmesin, herkes üzerine düşeni yapmaya hazırdır" dedi.
BELDEN AŞAĞI OLMASIN!
Beşiktaş kültürünün çok ayrı olduğunu anlatan siyah-beyazlı yönetici Hüseyin yücel, "Eleştiri tabii ki olacak. Ama belden aşağı eleştiri olursa, Beşiktaşlılık duruşunu kaybedersek, bunu ne kupalar ne de şampiyonluklar geri getirir" ifadesini kullandı.
ELLERİNİ OVUŞTURAN BİR KİTLE VAR
Beşıktaş'ın en büyük rakibinin yine kendisi olduğunu belirten Yücel şöyle devam etti: 4 sene önceki hava biraz kayboldu. Beşiktaş'ın kayıplarından ellerini ovuşturan bir kitle var. Taraftarken bunu göremiyorduk. Ancak yönetimde görev alınca bunu daha net gördüm. Bu tip algı operasyonlarına kimse kulak asmasın.
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Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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Sıra sende Nwakaeme
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Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Toplam 1
Yorum
arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
Beşiktaş'ta kongre yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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