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Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinin hakemi Suat Arslanboğa'ya büyük tepki!
Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinden Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan mücadelede hakem Suat Arslanboğa'nın kararlarıyla maça damgasını vurdu. İşte sosyal medyada kısa sürede trend topic olan 'Suat Arslanboğa' tepkileri...
23 Eylül 2019 Pazartesi 21:37
Güncelleme: 23.09.2019 21:37
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Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelenin orta hakemi Suat Arslanboğa verdiği kararlar sonrası sosyal medyada büyük tepki gördü.