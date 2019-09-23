Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinin hakemi Suat Arslanboğa'ya büyük tepki! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Eylül 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinin hakemi Suat Arslanboğa'ya büyük tepki!

Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinin hakemi Suat Arslanboğa'ya büyük tepki!

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinden Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan mücadelede hakem Suat Arslanboğa'nın kararlarıyla maça damgasını vurdu. İşte sosyal medyada kısa sürede trend topic olan 'Suat Arslanboğa' tepkileri...
23 Eylül 2019 Pazartesi 21:37 Güncelleme: 23.09.2019 21:37
Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinin hakemi Suat Arslanboğa'ya büyük tepki!

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelenin orta hakemi Suat Arslanboğa verdiği kararlar sonrası sosyal medyada büyük tepki gördü.

İşte o tepkilerden bazıları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinin hakemi Suat Arslanboğa'ya büyük tepki!
Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinin hakemi Suat Arslanboğa'ya büyük tepki!
Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinin hakemi Suat Arslanboğa'ya büyük tepki!
Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinin hakemi Suat Arslanboğa'ya büyük tepki!
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