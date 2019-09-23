Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi öncesi Ljajic şoku! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Eylül 2019, Pazartesi
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'ta derbisi öncesi Ljajic şoku!

Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi öncesi Ljajic şoku!

'ta maçının 34.dakikasında sarı kart gören Adem Ljajic, gelecek hafta oynanacak maçı öncesi cezalı duruma düştü.

'ta ardı ardına yaşanan sakatlıkların ardından şimdi de cezalı isimler can sıkıyor. Mohammed Elneny ve Domagoj Vida'nın ardından maçı öncesi Ljajic'te gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

5 haftada 4 sarı kart gören Ljajic gelecek haftaki Trabzonspor ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Adem Ljajic, Sivasspor, Rizespor ve Gazişehir mücadelelerinde sarı kart görmüştü.

Ljajic an itibarıyla takımın en çok asist yapan ismi konumunda.

  1. 23.09.2019
  2. Güncelleme: 23.09.2019 21:46
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