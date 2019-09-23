Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi öncesi Ljajic şoku!
Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçının 34.dakikasında sarı kart gören Adem Ljajic, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Beşiktaş'ta ardı ardına yaşanan sakatlıkların ardından şimdi de cezalı isimler can sıkıyor. Mohammed Elneny ve Domagoj Vida'nın ardından Trabzonspor maçı öncesi Ljajic'te gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
5 haftada 4 sarı kart gören Ljajic gelecek haftaki Trabzonspor ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Adem Ljajic, Sivasspor, Rizespor ve Gazişehir mücadelelerinde sarı kart görmüştü.
Ljajic an itibarıyla takımın en çok asist yapan ismi konumunda.
- 23.09.2019
- Güncelleme: 23.09.2019 21:46
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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Sıra sende Nwakaeme
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
Yorum
arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
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