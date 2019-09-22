Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kararı!

Beşiktaş'ta 2,5 aydır sahalardan uzak olan milli golcü Burak Yılmaz ile ilgili karar verildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir ile oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde kritik kararlara imza attı. İşte detaylar...

22 Eylül 2019 Pazar 10:33 Güncelleme: 22.09.2019 10:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





