Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kararı!

Beşiktaş'ta 2,5 aydır sahalardan uzak olan milli golcü Burak Yılmaz ile ilgili karar verildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir ile oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde kritik kararlara imza attı. İşte detaylar...
22 Eylül 2019 Pazar 10:33
Güncelleme: 22.09.2019 10:33
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Hazırlık kampında stres kırığı tehlikesi nedeniyle sağ ayak 5. tarak kemiğinden operasyon geçiren ve yaklaşık 2,5 aydır formasından uzak olan Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir maçıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor.
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Bir haftadır takımla antrenman yapan tecrübeli forvetin en azından bir devre görev yapabilecek durumda olduğu aktarıldı.
Burak Yılmaz'ı ilk 11'de oynatma konusunda kararsız olan Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kafasında iki planın olduğu belirtildi.
Bir sonraki maç olan Trabzonspor deplasmanını da düşünen Avcı'nın birinci planının, Burak Yılmaz'a yedek kulübesinde yer vermek olduğu öğrenildi.
Yıldız futbolcunun bugünkü antrenman performansına bakacak olan siyah-beyazlı hoca, kadroya girmesi halinde golcü futbolcuyu büyük olasılıkla son yarım saatte değerlendirecek.