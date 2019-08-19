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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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sınıfı geçti

Victor Ruiz sınıfı geçti

Villarreal'den alınan , tel tel dökülen siyah-beyazlı oyuncular arasında ayakta kalan ender isimlerden oldu.

Villarreal'den alınan , tel tel dökülen siyah-beyazlı oyuncular arasında ayakta kalan ender isimlerden oldu. 30 yaşındaki stoper 106 kez topla buluştu. İspanyol savunmacı yüzde 90'lık pas isabetiyle dikkat çekti. da karşılaşma sonrası Ruiz'i iyi oyunu nedeniyle tebrik etti, yenilen gollerde hatası olmadığını söyledi.
  1. 19.8.2019
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