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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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'ta Vida'nın MR'ı çekilecek

Beşiktaş'ta Vida'nın MR'ı çekilecek

'ta 'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Domagoj Vida'nın MR'ı çekilecek. Siyah-Beyazlı kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sivasspor ile oynanan maç esnasında ayak bilek arka kısmında ağrı oluşan ancak oyuna devam eden sporcumuz Domagoj Vida, ağrı şikayetinin devam etmesi üzerine tedbir amaçlı antrenmana çıkarılmadı. Sporcumuzun kontrol amaçlı MR'ı çekilecek. Vida'nın durumu, MR sonucuna göre netlik kazanacak."

  1. 19.08.2019
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