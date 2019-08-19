Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynuyor! Abdullah Avcı ve Caner Erkin...

Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor karşısında aldığı farklı mağlubiyetin yakıları hala sürüyor... Yoğun eleştirilere maruz kalan teknik direktör Abdullah Avcı radikal kararlara imza atıyor ve Göztepe ile cuma günü oynanacak maçta neşteri vuracak. Avcı, flaş bir adımla dört yıldızı birden kulübede oturtmaya karar verdi. İşte ayrıntılar...

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:15 Güncelleme: 19.08.2019 15:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





